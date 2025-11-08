Harga Chonk the Frog Hari Ini

Harga live Chonk the Frog (CHONK) hari ini adalah $ 0.00001255, dengan perubahan 1.18% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CHONK ke USD saat ini adalah $ 0.00001255 per CHONK.

Chonk the Frog saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 11,505.58, dengan suplai yang beredar 916.49M CHONK. Selama 24 jam terakhir, CHONK diperdagangkan antara $ 0.00001233 (low) dan $ 0.00001262 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0042589, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001165.

Dalam kinerja jangka pendek, CHONK bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -17.08% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Chonk the Frog (CHONK)

Kapitalisasi Pasar $ 11.51K$ 11.51K $ 11.51K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 11.51K$ 11.51K $ 11.51K Suplai Peredaran 916.49M 916.49M 916.49M Total Suplai 916,487,071.414058 916,487,071.414058 916,487,071.414058

Kapitalisasi Pasar Chonk the Frog saat ini adalah $ 11.51K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CHONK adalah 916.49M, dan total suplainya sebesar 916487071.414058. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 11.51K.