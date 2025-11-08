Harga CHOW Hari Ini

Harga live CHOW (CHOW) hari ini adalah $ 0.00003359, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CHOW ke USD saat ini adalah $ 0.00003359 per CHOW.

CHOW saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 33,594, dengan suplai yang beredar 1.00B CHOW. Selama 24 jam terakhir, CHOW diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00662868, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00002901.

Dalam kinerja jangka pendek, CHOW bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -12.81% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar CHOW (CHOW)

Kapitalisasi Pasar $ 33.59K$ 33.59K $ 33.59K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 33.59K$ 33.59K $ 33.59K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

