Harga Chuan Pu Hari Ini

Harga live Chuan Pu (CHUANPU) hari ini adalah $ 0.00002856, dengan perubahan 1.09% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CHUANPU ke USD saat ini adalah $ 0.00002856 per CHUANPU.

Chuan Pu saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 27,987, dengan suplai yang beredar 980.00M CHUANPU. Selama 24 jam terakhir, CHUANPU diperdagangkan antara $ 0.00002726 (low) dan $ 0.00002878 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01890464, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00002691.

Dalam kinerja jangka pendek, CHUANPU bergerak +1.98% dalam satu jam terakhir dan -36.62% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Chuan Pu (CHUANPU)

Kapitalisasi Pasar $ 27.99K$ 27.99K $ 27.99K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 27.99K$ 27.99K $ 27.99K Suplai Peredaran 980.00M 980.00M 980.00M Total Suplai 979,999,884.63 979,999,884.63 979,999,884.63

Kapitalisasi Pasar Chuan Pu saat ini adalah $ 27.99K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CHUANPU adalah 980.00M, dan total suplainya sebesar 979999884.63. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 27.99K.