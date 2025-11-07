BursaDEX+
Harga live Chudjak hari ini adalah 0.00141496 USD. Lacak informasi harga aktual CHUD ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CHUD dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang CHUD

Info Harga CHUD

Penjelasan CHUD

Situs Web Resmi CHUD

Tokenomi CHUD

Prakiraan Harga CHUD

Logo Chudjak

Harga Chudjak (CHUD)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 CHUD ke USD:

$0.00141496
$0.00141496$0.00141496
0.00%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Chudjak (CHUD)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 18:22:07 (UTC+8)

Informasi Harga Chudjak (CHUD) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00136401
$ 0.00136401$ 0.00136401
Low 24 Jam
$ 0.00144856
$ 0.00144856$ 0.00144856
High 24 Jam

$ 0.00136401
$ 0.00136401$ 0.00136401

$ 0.00144856
$ 0.00144856$ 0.00144856

$ 0.03484076
$ 0.03484076$ 0.03484076

$ 0.0011374
$ 0.0011374$ 0.0011374

-0.16%

+0.00%

-6.18%

-6.18%

Harga aktual Chudjak (CHUD) adalah $0.00141496. Selama 24 jam terakhir, CHUD diperdagangkan antara low $ 0.00136401 dan high $ 0.00144856, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCHUD adalah $ 0.03484076, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.0011374.

Dalam hal kinerja jangka pendek, CHUD telah berubah sebesar -0.16% selama 1 jam terakhir, +0.00% selama 24 jam, dan -6.18% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Chudjak (CHUD)

$ 1.31M
$ 1.31M$ 1.31M

--
----

$ 1.31M
$ 1.31M$ 1.31M

926.93M
926.93M 926.93M

926,934,675.1
926,934,675.1 926,934,675.1

Kapitalisasi Pasar Chudjak saat ini adalah $ 1.31M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CHUD adalah 926.93M, dan total suplainya sebesar 926934675.1. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.31M.

Riwayat Harga Chudjak (CHUD) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Chudjak ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Chudjak ke USD adalah $ -0.0005010889.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Chudjak ke USD adalah $ -0.0008903423.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Chudjak ke USD adalah $ -0.0050933874711429895.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.00%
30 Days$ -0.0005010889-35.41%
60 Hari$ -0.0008903423-62.92%
90 Hari$ -0.0050933874711429895-78.25%

Apa yang dimaksud dengan Chudjak (CHUD)

Billions Must Buy

Sumber Daya Chudjak (CHUD)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Chudjak (USD)

Berapa nilai Chudjak (CHUD) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Chudjak (CHUD) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Chudjak.

Cek prediksi harga Chudjak sekarang!

CHUD ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Chudjak (CHUD)

Memahami tokenomi Chudjak (CHUD) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CHUD sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Chudjak (CHUD)

Berapa nilai Chudjak (CHUD) hari ini?
Harga live CHUD dalam USD adalah 0.00141496 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga CHUD ke USD saat ini?
Harga CHUD ke USD saat ini adalah $ 0.00141496. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Chudjak?
Kapitalisasi pasar CHUD adalah $ 1.31M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar CHUD?
Suplai beredar CHUD adalah 926.93M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) CHUD?
CHUD mencapai harga ATH sebesar 0.03484076 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) CHUD?
CHUD mencapai harga ATL 0.0011374 USD.
Berapa volume perdagangan CHUD?
Volume perdagangan 24 jam live CHUD adalah -- USD.
Akankah harga CHUD naik lebih tinggi tahun ini?
CHUD mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CHUD untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 18:22:07 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

