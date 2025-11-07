BursaDEX+
Harga live Chumbi Valley hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual CHMB ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CHMB dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang CHMB

Info Harga CHMB

Penjelasan CHMB

Whitepaper CHMB

Situs Web Resmi CHMB

Tokenomi CHMB

Prakiraan Harga CHMB

Logo Chumbi Valley

Harga Chumbi Valley (CHMB)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 CHMB ke USD:

--
----
-6.70%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Chumbi Valley (CHMB)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 22:06:42 (UTC+8)

Informasi Harga Chumbi Valley (CHMB) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.150731
$ 0.150731$ 0.150731

$ 0
$ 0$ 0

+0.01%

-6.71%

-19.88%

-19.88%

Harga aktual Chumbi Valley (CHMB) adalah --. Selama 24 jam terakhir, CHMB diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCHMB adalah $ 0.150731, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, CHMB telah berubah sebesar +0.01% selama 1 jam terakhir, -6.71% selama 24 jam, dan -19.88% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Chumbi Valley (CHMB)

$ 88.55K
$ 88.55K$ 88.55K

--
----

$ 114.82K
$ 114.82K$ 114.82K

21.07B
21.07B 21.07B

27,317,557,425.813442
27,317,557,425.813442 27,317,557,425.813442

Kapitalisasi Pasar Chumbi Valley saat ini adalah $ 88.55K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CHMB adalah 21.07B, dan total suplainya sebesar 27317557425.813442. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 114.82K.

Riwayat Harga Chumbi Valley (CHMB) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Chumbi Valley ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Chumbi Valley ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Chumbi Valley ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Chumbi Valley ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-6.71%
30 Days$ 0+24.17%
60 Hari$ 0-66.81%
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan Chumbi Valley (CHMB)

Chumbi Valley is an enchanting RPG Play-to-Earn blockchain game being built on BSC & Polygon. Chumbi Valley features NFT creatures and original art inspired by Pokemon and Studio Ghibli.

Chumbi are adorable bipedal NFT creatures that inhabit a mysterious forest valley. As the main character, you can breed and collect Chumbi, explore with them and battle to earn crypto rewards. Earn additional rewards by working with your Chumbi to maintain a farm and grow crops. Gather in-game resources to craft NFT items and even earn while offline with Chumbi automation spells. Additionally, you can own NFT land plots in Chumbi Village, where you can interact with other players and build a community.

Sumber Daya Chumbi Valley (CHMB)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga Chumbi Valley (USD)

Berapa nilai Chumbi Valley (CHMB) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Chumbi Valley (CHMB) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Chumbi Valley.

Cek prediksi harga Chumbi Valley sekarang!

CHMB ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Chumbi Valley (CHMB)

Memahami tokenomi Chumbi Valley (CHMB) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CHMB sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Chumbi Valley (CHMB)

Berapa nilai Chumbi Valley (CHMB) hari ini?
Harga live CHMB dalam USD adalah 0 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga CHMB ke USD saat ini?
Harga CHMB ke USD saat ini adalah $ 0. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Chumbi Valley?
Kapitalisasi pasar CHMB adalah $ 88.55K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar CHMB?
Suplai beredar CHMB adalah 21.07B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) CHMB?
CHMB mencapai harga ATH sebesar 0.150731 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) CHMB?
CHMB mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan CHMB?
Volume perdagangan 24 jam live CHMB adalah -- USD.
Akankah harga CHMB naik lebih tinggi tahun ini?
CHMB mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CHMB untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 22:06:42 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Chumbi Valley (CHMB)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

