Jaringan blockchain mana yang dijalankan oleh CipherNet Token?

CipherNet Token beroperasi pada jaringan --, yang menentukan cara transaksi diproses, kecepatan konfirmasi, dan keamanan secara keseluruhan. Jaringan ini juga menentukan kompatibilitas dengan dompet, dApp, dan standar kontrak pintar.

Berapa harga saat ini dari CINET?

Token ini dihargai sebesar Rp5.66162418165390000, mencatat pergerakan harga sebesar -8.53% dalam 24 jam terakhir. Pembaruan harga diambil secara real-time dari bursa-bursa global terkemuka.

Kategori apa yang dimiliki oleh CipherNet Token?

CipherNet Token termasuk dalam kategori Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem. Klasifikasi ini membantu investor membandingkan CINET dengan aset serupa di sektor yang sama, seperti token DeFi, meme, Layer-1, Layer-2, atau AI.

Berapa kapitalisasi pasar dari CipherNet Token?

Kapitalisasi pasarnya adalah Rp5689489224.790410000, menempatkan aset ini di peringkat #5196. Kapitalisasi pasar memberikan ukuran luas mengenai ukuran, adopsi, dan kepercayaan investor.

Berapa jumlah suplai CINET yang beredar saat ini?

Terdapat 999987562.519427 token yang beredar di pasar. Jumlah ini secara langsung memengaruhi keseimbangan permintaan-tawaran, penemuan harga, dan ekspektasi inflasi.

Seberapa aktif perdagangan untuk CipherNet Token hari ini?

Dalam satu hari terakhir, CINET mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume yang tinggi sering kali menunjukkan minat pasar yang meningkat atau reaksi terhadap berita terbaru.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan tertinggi dan terendah baru-baru ini?

Dalam 24 jam terakhir, CipherNet Token berfluktuasi antara Rp5.30901514123845000 dan Rp6.77504661266475000, memberikan wawasan bagi para pedagang mengenai volatilitas jangka pendek dan zona breakout potensial.