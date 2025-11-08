Harga Citadel by Virtuals Hari Ini

Harga live Citadel by Virtuals (CITDEL) hari ini adalah --, dengan perubahan 4.19% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CITDEL ke USD saat ini adalah -- per CITDEL.

Citadel by Virtuals saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 29,153, dengan suplai yang beredar 1.00B CITDEL. Selama 24 jam terakhir, CITDEL diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00330767, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, CITDEL bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -13.79% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Citadel by Virtuals (CITDEL)

Kapitalisasi Pasar $ 29.15K$ 29.15K $ 29.15K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 29.15K$ 29.15K $ 29.15K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

