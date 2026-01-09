Berapa harga live Clown?

Clown diperdagangkan pada Rp5.43888885019860000, menunjukkan pergerakan harga sebesar 2.12% selama 24 jam terakhir. Angka real-time ini mencerminkan input gabungan dari berbagai pasar spot.

Seberapa volatil hari ini CLOWN?

Volatilitas harga CLOWN dalam 24 jam terakhir adalah --%. Volatilitas yang lebih tinggi menunjukkan perubahan harga yang cepat, sementara volatilitas yang lebih rendah mengindikasikan stabilitas.

Apa rentang perdagangan 24 jam untuk Clown?

Token tersebut berfluktuasi antara Rp5.01435658191360000 (rendah) dan Rp5.4508261931880000 (tinggi). Para pedagang sering menggunakan informasi ini untuk mengevaluasi momentum harian dan kekuatan pasar.

Berapa volume perdagangan yang dihasilkan CLOWN?

Dalam 24 jam terakhir, CLOWN mencatat aktivitas perdagangan sebesar Rp--, menunjukkan seberapa aktif pasar berinteraksi dengan aset ini.

Bagaimana perbandingan harga saat ini dengan ATH dan ATL-nya?

Harga tertinggi sepanjang masa adalah Rp20.62604736976920000, sedangkan harga terendah sepanjang masa adalah Rp5.01435658191360000. Membandingkan harga saat ini dengan level-level ini membantu para pedagang memahami siklus jangka panjang.

Seberapa kuat likuiditas pasar untuk Clown?

Kekuatan likuiditas dinilai sebesar --/100, yang menunjukkan kedalaman buku pesanan dan kemudahan eksekusi selama sesi perdagangan aktif.

Bagaimana perbandingan CLOWN dengan token Meme,Internet Computer Ecosystem lainnya?

Dalam kategori Meme,Internet Computer Ecosystem, CLOWN menunjukkan kinerja yang kompetitif, didukung oleh likuiditas sebesar Rp-- serta minat yang terus meningkat dari para pedagang.