BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
Rekap 2025
Harga live Clown hari ini adalah 0.00032349 USD. Kapitalisasi pasar CLOWN adalah 322,279 USD. Lacak informasi harga aktual CLOWN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live Clown hari ini adalah 0.00032349 USD. Kapitalisasi pasar CLOWN adalah 322,279 USD. Lacak informasi harga aktual CLOWN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang CLOWN

Info Harga CLOWN

Penjelasan CLOWN

Situs Web Resmi CLOWN

Tokenomi CLOWN

Prakiraan Harga CLOWN

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Clown

Harga Clown (CLOWN)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 CLOWN ke USD:

$0.00032471
$0.00032471$0.00032471
+2.50%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Clown (CLOWN)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-09 12:02:51 (UTC+8)

Harga Clown Hari Ini

Harga live Clown (CLOWN) hari ini adalah $ 0.00032349, dengan perubahan 2.13% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CLOWN ke USD saat ini adalah $ 0.00032349 per CLOWN.

Clown saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 322,279, dengan suplai yang beredar 1000.00M CLOWN. Selama 24 jam terakhir, CLOWN diperdagangkan antara $ 0.00029824 (low) dan $ 0.0003242 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00122678, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00029824.

Dalam kinerja jangka pendek, CLOWN bergerak +0.60% dalam satu jam terakhir dan -17.87% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Clown (CLOWN)

$ 322.28K
$ 322.28K$ 322.28K

--
----

$ 322.28K
$ 322.28K$ 322.28K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,999,968.0585
999,999,968.0585 999,999,968.0585

Kapitalisasi Pasar Clown saat ini adalah $ 322.28K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CLOWN adalah 1000.00M, dan total suplainya sebesar 999999968.0585. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 322.28K.

Riwayat Harga Clown USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00029824
$ 0.00029824$ 0.00029824
Low 24 Jam
$ 0.0003242
$ 0.0003242$ 0.0003242
High 24 Jam

$ 0.00029824
$ 0.00029824$ 0.00029824

$ 0.0003242
$ 0.0003242$ 0.0003242

$ 0.00122678
$ 0.00122678$ 0.00122678

$ 0.00029824
$ 0.00029824$ 0.00029824

+0.60%

+2.13%

-17.87%

-17.87%

Riwayat Harga Clown (CLOWN) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Clown ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Clown ke USD adalah $ -0.0001272185.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Clown ke USD adalah $ -0.0001734707.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Clown ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+2.13%
30 Days$ -0.0001272185-39.32%
60 Hari$ -0.0001734707-53.62%
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk Clown

Prediksi Harga Clown (CLOWN) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target CLOWN pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Clown (CLOWN) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Clown berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga Clown yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga CLOWN pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga Clown.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Clown (CLOWN)

Situs Web Resmi

Tentang Clown

Berapa harga live Clown?

Clown diperdagangkan pada Rp5.43888885019860000, menunjukkan pergerakan harga sebesar 2.12% selama 24 jam terakhir. Angka real-time ini mencerminkan input gabungan dari berbagai pasar spot.

Seberapa volatil hari ini CLOWN?

Volatilitas harga CLOWN dalam 24 jam terakhir adalah --%. Volatilitas yang lebih tinggi menunjukkan perubahan harga yang cepat, sementara volatilitas yang lebih rendah mengindikasikan stabilitas.

Apa rentang perdagangan 24 jam untuk Clown?

Token tersebut berfluktuasi antara Rp5.01435658191360000 (rendah) dan Rp5.4508261931880000 (tinggi). Para pedagang sering menggunakan informasi ini untuk mengevaluasi momentum harian dan kekuatan pasar.

Berapa volume perdagangan yang dihasilkan CLOWN?

Dalam 24 jam terakhir, CLOWN mencatat aktivitas perdagangan sebesar Rp--, menunjukkan seberapa aktif pasar berinteraksi dengan aset ini.

Bagaimana perbandingan harga saat ini dengan ATH dan ATL-nya?

Harga tertinggi sepanjang masa adalah Rp20.62604736976920000, sedangkan harga terendah sepanjang masa adalah Rp5.01435658191360000. Membandingkan harga saat ini dengan level-level ini membantu para pedagang memahami siklus jangka panjang.

Seberapa kuat likuiditas pasar untuk Clown?

Kekuatan likuiditas dinilai sebesar --/100, yang menunjukkan kedalaman buku pesanan dan kemudahan eksekusi selama sesi perdagangan aktif.

Bagaimana perbandingan CLOWN dengan token Meme,Internet Computer Ecosystem lainnya?

Dalam kategori Meme,Internet Computer Ecosystem, CLOWN menunjukkan kinerja yang kompetitif, didukung oleh likuiditas sebesar Rp-- serta minat yang terus meningkat dari para pedagang.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Clown

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-09 12:02:51 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Clown (CLOWN)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-08 16:18:55Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
01-07 09:17:19Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $243,2 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $114,7 juta
01-07 07:35:32Kabar Industri Terkini
Bitcoin Mundur Bersamaan dengan Koin Meme Lama, "114514" Anjlok Lebih dari 90% dalam Satu Hari
01-06 21:10:15Kabar Industri Terkini
Aplikasi Ekosistem Solana Mencapai Pendapatan Tahunan Sebesar $2,39 Miliar, Naik 46% Secara Tahunan, Mencapai Rekor Tertinggi
01-06 14:41:58Kabar Industri Terkini
Ekosistem Solana Pulih, PENGU, FARTCOIN, WIF dan Token Mapan Lainnya Mencatat Keuntungan Lebih dari 40% dalam 7 Hari Terakhir
01-06 14:28:48Kabar Industri Terkini
Beberapa Token Base Chain Melonjak, Kapitalisasi Pasar CLANKER Melampaui $44 Juta

Jelajahi Clown Selengkapnya

Lebih Banyak Mata Uang Kripto yang Siap Dijajaki

Mata uang kripto teratas beserta data pasar tersedia di MEXC

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Bitcoin

Bitcoin

BTC
XRP

XRP

XRP
Zcash

Zcash

ZEC
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

DeepNode

DeepNode

DN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

PlusMore

PlusMore

PLUS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Orta Chain

Orta Chain

ORTA

$0.3620
$0.3620$0.3620

+81.00%

ByteNova

ByteNova

BYTE

$0.02006
$0.02006$0.02006

-33.13%

DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.00000000562
$0.00000000562$0.00000000562

-43.80%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Kairos

Kairos

KAIROS

$0.000000000000000212
$0.000000000000000212$0.000000000000000212

+393.02%

Mind Predict

Mind Predict

MKIT

$0.0108
$0.0108$0.0108

+332.00%

Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0000027365
$0.0000027365$0.0000027365

+307.27%

Orta Chain

Orta Chain

ORTA

$0.3620
$0.3620$0.3620

+81.00%

The Verdra

The Verdra

VERDRA

$0.71485
$0.71485$0.71485

+72.27%

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.