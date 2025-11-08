Harga CluCoin Hari Ini

Harga live CluCoin (CLU) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.80% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CLU ke USD saat ini adalah -- per CLU.

CluCoin saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 60,231, dengan suplai yang beredar 296.91T CLU. Selama 24 jam terakhir, CLU diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, CLU bergerak -0.46% dalam satu jam terakhir dan +83.59% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar CluCoin (CLU)

Kapitalisasi Pasar $ 60.23K$ 60.23K $ 60.23K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 202.86K$ 202.86K $ 202.86K Suplai Peredaran 296.91T 296.91T 296.91T Total Suplai 1.0e+15 1.0e+15 1.0e+15

Kapitalisasi Pasar CluCoin saat ini adalah $ 60.23K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CLU adalah 296.91T, dan total suplainya sebesar 1.0e+15. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 202.86K.