BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live CNNS hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual CNNS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CNNS dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live CNNS hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual CNNS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CNNS dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang CNNS

Info Harga CNNS

Penjelasan CNNS

Situs Web Resmi CNNS

Tokenomi CNNS

Prakiraan Harga CNNS

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo CNNS

Harga CNNS (CNNS)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 CNNS ke USD:

--
----
+13.50%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live CNNS (CNNS)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 22:07:24 (UTC+8)

Informasi Harga CNNS (CNNS) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01736593
$ 0.01736593$ 0.01736593

$ 0
$ 0$ 0

-0.79%

+13.50%

+3.78%

+3.78%

Harga aktual CNNS (CNNS) adalah --. Selama 24 jam terakhir, CNNS diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCNNS adalah $ 0.01736593, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, CNNS telah berubah sebesar -0.79% selama 1 jam terakhir, +13.50% selama 24 jam, dan +3.78% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar CNNS (CNNS)

$ 171.50K
$ 171.50K$ 171.50K

--
----

$ 974.87K
$ 974.87K$ 974.87K

1.76B
1.76B 1.76B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar CNNS saat ini adalah $ 171.50K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CNNS adalah 1.76B, dan total suplainya sebesar 10000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 974.87K.

Riwayat Harga CNNS (CNNS) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga CNNS ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga CNNS ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga CNNS ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga CNNS ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+13.50%
30 Days$ 0+1.99%
60 Hari$ 0+29.49%
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan CNNS (CNNS)

Content Neutrality Network (CNN) is an innovative content ecosystem based on Blockchain technology. It solves various issues existing in current content system through blockchain’s advanced features such as consensus mechanism and smart contract, aiming to create a more open, efficient and trustworthy content era

CNN platform proposes numerous innovative mechanisms based on blockchain technology such as Content Circulation Mechanism (CCM) based on the tamper-proof feature of blockchain, Contribution Based Revenue Share (CBRS) mechanism based on ZhangRank which is proposed by Professor Shoucheng Zhang as well as decentralized user acquisition and incentive plan. These mechanisms help break the barrier between content communities, facilitate the fairness of revenue share and improve the effectiveness of user acquisition and incentive program.

CNN Platform has built strategic partnership with NewsDog, the NO.1 news app in India to create a new chapter in India and global content market. CNN Advisory board consists of world-renowned professors such as Prof. Jianqing Fan, successful investors such as Yahui Zhou, Kevin Wen as well as blockchain influencers such as Mickey Tian. Team members are top talents from Snapchat, Tencent, Alibaba, Baidu and Goldman Sachs

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya CNNS (CNNS)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga CNNS (USD)

Berapa nilai CNNS (CNNS) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda CNNS (CNNS) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk CNNS.

Cek prediksi harga CNNS sekarang!

CNNS ke Mata Uang Lokal

Tokenomi CNNS (CNNS)

Memahami tokenomi CNNS (CNNS) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CNNS sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang CNNS (CNNS)

Berapa nilai CNNS (CNNS) hari ini?
Harga live CNNS dalam USD adalah 0 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga CNNS ke USD saat ini?
Harga CNNS ke USD saat ini adalah $ 0. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar CNNS?
Kapitalisasi pasar CNNS adalah $ 171.50K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar CNNS?
Suplai beredar CNNS adalah 1.76B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) CNNS?
CNNS mencapai harga ATH sebesar 0.01736593 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) CNNS?
CNNS mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan CNNS?
Volume perdagangan 24 jam live CNNS adalah -- USD.
Akankah harga CNNS naik lebih tinggi tahun ini?
CNNS mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CNNS untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 22:07:24 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting CNNS (CNNS)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,019.02
$100,019.02$100,019.02

-1.94%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,228.19
$3,228.19$3,228.19

-2.17%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0528
$1.0528$1.0528

+22.70%

Logo Solana

Solana

SOL

$151.49
$151.49$151.49

-2.84%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0005
$1.0005$1.0005

+0.01%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,019.02
$100,019.02$100,019.02

-1.94%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,228.19
$3,228.19$3,228.19

-2.17%

Logo Solana

Solana

SOL

$151.49
$151.49$151.49

-2.84%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.1828
$2.1828$2.1828

-2.31%

Logo DOGE

DOGE

DOGE

$0.16159
$0.16159$0.16159

+1.52%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00
$0.00$0.00

0.00%

Logo BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00016289
$0.00016289$0.00016289

+3,157.80%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00004658
$0.00004658$0.00004658

+332.49%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007980
$0.007980$0.007980

+273.94%

Logo ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.009831
$0.009831$0.009831

+145.77%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000003319
$0.0000003319$0.0000003319

+121.26%