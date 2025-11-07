BursaDEX+
Harga live Codec Flow hari ini adalah 0.01935245 USD. Lacak informasi harga aktual CODEC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CODEC dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang CODEC

Info Harga CODEC

Penjelasan CODEC

Whitepaper CODEC

Situs Web Resmi CODEC

Tokenomi CODEC

Prakiraan Harga CODEC

Logo Codec Flow

Harga Codec Flow (CODEC)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 CODEC ke USD:

$0.0191844
+16.20%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga.
USD
Grafik Harga Live Codec Flow (CODEC)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 16:04:00 (UTC+8)

Informasi Harga Codec Flow (CODEC) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.01485209
Low 24 Jam
$ 0.02138303
High 24 Jam

$ 0.01485209
$ 0.02138303
$ 0.04559507
$ 0.00136243
+1.77%

+17.07%

-23.03%

-23.03%

Harga aktual Codec Flow (CODEC) adalah $0.01935245. Selama 24 jam terakhir, CODEC diperdagangkan antara low $ 0.01485209 dan high $ 0.02138303, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCODEC adalah $ 0.04559507, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00136243.

Dalam hal kinerja jangka pendek, CODEC telah berubah sebesar +1.77% selama 1 jam terakhir, +17.07% selama 24 jam, dan -23.03% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Codec Flow (CODEC)

$ 14.39M
--
$ 19.18M
749.90M
999,900,825.979817
Kapitalisasi Pasar Codec Flow saat ini adalah $ 14.39M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CODEC adalah 749.90M, dan total suplainya sebesar 999900825.979817. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 19.18M.

Riwayat Harga Codec Flow (CODEC) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Codec Flow ke USD adalah $ +0.00282208.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Codec Flow ke USD adalah $ -0.0004272285.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Codec Flow ke USD adalah $ -0.0083081499.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Codec Flow ke USD adalah $ -0.009711652684523606.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00282208+17.07%
30 Days$ -0.0004272285-2.20%
60 Hari$ -0.0083081499-42.93%
90 Hari$ -0.009711652684523606-33.41%

Apa yang dimaksud dengan Codec Flow (CODEC)

CodecFlow is the first Operator platform built on Vision-Language Actions (VLAs), enabling AI to see, reason, and act across screens or robotic systems. It includes Fabric, a multi-cloud execution layer for GPU-intensive or compute-heavy workloads. Fabric optimizes workload placement by sampling live capacity and pricing across connected providers and selecting the lowest-cost node that meets specified requirements.

CodecFlow also developed Operator Kit (optr), a lightweight toolkit for building agents that operate on desktops, browsers, simulations, and robots. Optr provides composable utilities for managing actions, state, episodes, and safety, with a modular design that keeps other components pluggable.

Together, these components form a framework that supports the development and deployment of agents across diverse digital and physical environments

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Codec Flow (CODEC)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga Codec Flow (USD)

Berapa nilai Codec Flow (CODEC) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Codec Flow (CODEC) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Codec Flow.

Cek prediksi harga Codec Flow sekarang!

CODEC ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Codec Flow (CODEC)

Memahami tokenomi Codec Flow (CODEC) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CODEC sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Codec Flow (CODEC)

Berapa nilai Codec Flow (CODEC) hari ini?
Harga live CODEC dalam USD adalah 0.01935245 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga CODEC ke USD saat ini?
Harga CODEC ke USD saat ini adalah $ 0.01935245. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Codec Flow?
Kapitalisasi pasar CODEC adalah $ 14.39M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar CODEC?
Suplai beredar CODEC adalah 749.90M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) CODEC?
CODEC mencapai harga ATH sebesar 0.04559507 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) CODEC?
CODEC mencapai harga ATL 0.00136243 USD.
Berapa volume perdagangan CODEC?
Volume perdagangan 24 jam live CODEC adalah -- USD.
Akankah harga CODEC naik lebih tinggi tahun ini?
CODEC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CODEC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 16:04:00 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Codec Flow (CODEC)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

