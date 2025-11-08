Harga Coded Hari Ini

Harga live Coded (CODED) hari ini adalah --, dengan perubahan 2.57% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CODED ke USD saat ini adalah -- per CODED.

Coded saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 18,594.28, dengan suplai yang beredar 997.88M CODED. Selama 24 jam terakhir, CODED diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, CODED bergerak +0.90% dalam satu jam terakhir dan -14.37% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Coded (CODED)

Kapitalisasi Pasar $ 18.59K$ 18.59K $ 18.59K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 18.59K$ 18.59K $ 18.59K Suplai Peredaran 997.88M 997.88M 997.88M Total Suplai 997,875,413.531429 997,875,413.531429 997,875,413.531429

Kapitalisasi Pasar Coded saat ini adalah $ 18.59K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CODED adalah 997.88M, dan total suplainya sebesar 997875413.531429. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 18.59K.