Harga Coder GF Hari Ini

Harga live Coder GF (CODERGF) hari ini adalah $ 0.00001535, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CODERGF ke USD saat ini adalah $ 0.00001535 per CODERGF.

Coder GF saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 15,333.84, dengan suplai yang beredar 998.96M CODERGF. Selama 24 jam terakhir, CODERGF diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00527432, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001278.

Dalam kinerja jangka pendek, CODERGF bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -15.75% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Coder GF (CODERGF)

Kapitalisasi Pasar $ 15.33K$ 15.33K $ 15.33K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 15.33K$ 15.33K $ 15.33K Suplai Peredaran 998.96M 998.96M 998.96M Total Suplai 998,957,061.388441 998,957,061.388441 998,957,061.388441

Kapitalisasi Pasar Coder GF saat ini adalah $ 15.33K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CODERGF adalah 998.96M, dan total suplainya sebesar 998957061.388441. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 15.33K.