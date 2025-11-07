BursaDEX+
Harga live Cogito Finance hari ini adalah 0.00168384 USD. Lacak informasi harga aktual CGV ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CGV dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang CGV

Info Harga CGV

Penjelasan CGV

Whitepaper CGV

Situs Web Resmi CGV

Tokenomi CGV

Prakiraan Harga CGV

Harga Cogito Finance (CGV)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 CGV ke USD:

$0.00168384
$0.00168384
-0.60%1D
USD
Grafik Harga Live Cogito Finance (CGV)
Informasi Harga Cogito Finance (CGV) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00167261
$ 0.00167261
Low 24 Jam
$ 0.00169502
$ 0.00169502
High 24 Jam

$ 0.00167261
$ 0.00167261

$ 0.00169502
$ 0.00169502

$ 0.302004
$ 0.302004

$ 0.00167261
$ 0.00167261

+0.67%

-0.65%

-26.75%

-26.75%

Harga aktual Cogito Finance (CGV) adalah $0.00168384. Selama 24 jam terakhir, CGV diperdagangkan antara low $ 0.00167261 dan high $ 0.00169502, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCGV adalah $ 0.302004, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00167261.

Dalam hal kinerja jangka pendek, CGV telah berubah sebesar +0.67% selama 1 jam terakhir, -0.65% selama 24 jam, dan -26.75% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Cogito Finance (CGV)

$ 142.39K
$ 142.39K

--
--

$ 1.68M
$ 1.68M

84.56M
84.56M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Cogito Finance saat ini adalah $ 142.39K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CGV adalah 84.56M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.68M.

Riwayat Harga Cogito Finance (CGV) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Cogito Finance ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Cogito Finance ke USD adalah $ -0.0010334534.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Cogito Finance ke USD adalah $ -0.0010723994.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Cogito Finance ke USD adalah $ -0.003981430110629437.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.65%
30 Days$ -0.0010334534-61.37%
60 Hari$ -0.0010723994-63.68%
90 Hari$ -0.003981430110629437-70.27%

Apa yang dimaksud dengan Cogito Finance (CGV)

Cogito Finance provides institutional-grade investment products by bringing fixed-income assets and equities onchain. Through tokenization, Cogito addresses challenges in DeFi, such as unsustainable yield farming, credit risk, and regulatory uncertainty. As a SingularityNET ecosystem partner, they leverage Ben Goertzel's expertise to implement Artificial Intelligence in their processes, including portfolio management.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Cogito Finance (CGV)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga Cogito Finance (USD)

Berapa nilai Cogito Finance (CGV) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Cogito Finance (CGV) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Cogito Finance.

Cek prediksi harga Cogito Finance sekarang!

CGV ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Cogito Finance (CGV)

Memahami tokenomi Cogito Finance (CGV) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CGV sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Cogito Finance (CGV)

Berapa nilai Cogito Finance (CGV) hari ini?
Harga live CGV dalam USD adalah 0.00168384 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga CGV ke USD saat ini?
Harga CGV ke USD saat ini adalah $ 0.00168384. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Cogito Finance?
Kapitalisasi pasar CGV adalah $ 142.39K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar CGV?
Suplai beredar CGV adalah 84.56M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) CGV?
CGV mencapai harga ATH sebesar 0.302004 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) CGV?
CGV mencapai harga ATL 0.00167261 USD.
Berapa volume perdagangan CGV?
Volume perdagangan 24 jam live CGV adalah -- USD.
Akankah harga CGV naik lebih tinggi tahun ini?
CGV mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CGV untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
