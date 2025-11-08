Harga Cognitive Accelerationism Hari Ini

Harga live Cognitive Accelerationism (COG/ACC) hari ini adalah $ 0.00001543, dengan perubahan 2.51% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi COG/ACC ke USD saat ini adalah $ 0.00001543 per COG/ACC.

Cognitive Accelerationism saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 15,430.71, dengan suplai yang beredar 999.88M COG/ACC. Selama 24 jam terakhir, COG/ACC diperdagangkan antara $ 0.0000151 (low) dan $ 0.00001587 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00128603, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0000151.

Dalam kinerja jangka pendek, COG/ACC bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -18.77% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Cognitive Accelerationism (COG/ACC)

Kapitalisasi Pasar $ 15.43K$ 15.43K $ 15.43K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 15.43K$ 15.43K $ 15.43K Suplai Peredaran 999.88M 999.88M 999.88M Total Suplai 999,877,009.502861 999,877,009.502861 999,877,009.502861

