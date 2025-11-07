BursaDEX+
Harga live Coin hari ini adalah 0.00021227 USD. Lacak informasi harga aktual COINS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga COINS dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang COINS

Info Harga COINS

Penjelasan COINS

Whitepaper COINS

Situs Web Resmi COINS

Tokenomi COINS

Prakiraan Harga COINS

Harga Coin (COINS)

Harga Live 1 COINS ke USD:

$0.00021227
$0.00021227
-1.10%1D
mexc
USD
Grafik Harga Live Coin (COINS)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 20:44:53 (UTC+8)

Informasi Harga Coin (COINS) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0002122
$ 0.0002122
Low 24 Jam
$ 0.00022658
$ 0.00022658
High 24 Jam

$ 0.0002122
$ 0.0002122

$ 0.00022658
$ 0.00022658

$ 0.00260472
$ 0.00260472

$ 0.00008402
$ 0.00008402

-1.00%

-1.10%

-61.56%

-61.56%

Harga aktual Coin (COINS) adalah $0.00021227. Selama 24 jam terakhir, COINS diperdagangkan antara low $ 0.0002122 dan high $ 0.00022658, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCOINS adalah $ 0.00260472, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00008402.

Dalam hal kinerja jangka pendek, COINS telah berubah sebesar -1.00% selama 1 jam terakhir, -1.10% selama 24 jam, dan -61.56% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Coin (COINS)

$ 212.27K
$ 212.27K

--
--

$ 212.27K
$ 212.27K

1000.00M
1000.00M

999,999,380.700169
999,999,380.700169

Kapitalisasi Pasar Coin saat ini adalah $ 212.27K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar COINS adalah 1000.00M, dan total suplainya sebesar 999999380.700169. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 212.27K.

Riwayat Harga Coin (COINS) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Coin ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Coin ke USD adalah $ -0.0001597821.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Coin ke USD adalah $ -0.0001710626.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Coin ke USD adalah $ +0.00005406965345177532.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-1.10%
30 Days$ -0.0001597821-75.27%
60 Hari$ -0.0001710626-80.58%
90 Hari$ +0.00005406965345177532+34.18%

Apa yang dimaksud dengan Coin (COINS)

Reserve Coin (COINS) is digital money designed for everyday life. With the Reserve Bank app, you can add a Reserve Bank Card to Apple Pay, Samsung Pay, or Google Pay and pay with your phone anywhere regular cards are accepted. Instead of being just something people trade online, COINS is built to be useful in the real world—easy to spend, simple to understand, and ready to use for shopping, sending money, or everyday payments.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Coin (COINS)

Prediksi Harga Coin (USD)

Berapa nilai Coin (COINS) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Coin (COINS) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Coin.

Cek prediksi harga Coin sekarang!

COINS ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Coin (COINS)

Memahami tokenomi Coin (COINS) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token COINS sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Coin (COINS)

Berapa nilai Coin (COINS) hari ini?
Harga live COINS dalam USD adalah 0.00021227 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga COINS ke USD saat ini?
Harga COINS ke USD saat ini adalah $ 0.00021227. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Coin?
Kapitalisasi pasar COINS adalah $ 212.27K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar COINS?
Suplai beredar COINS adalah 1000.00M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) COINS?
COINS mencapai harga ATH sebesar 0.00260472 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) COINS?
COINS mencapai harga ATL 0.00008402 USD.
Berapa volume perdagangan COINS?
Volume perdagangan 24 jam live COINS adalah -- USD.
Akankah harga COINS naik lebih tinggi tahun ini?
COINS mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga COINS untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Coin (COINS)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

$99,808.32

$3,215.95

$1.0694

$152.12

$1.0003

