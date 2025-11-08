Harga Coinbread Hari Ini

Harga live Coinbread (BREAD) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.80% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BREAD ke USD saat ini adalah -- per BREAD.

Coinbread saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 40,513, dengan suplai yang beredar 1.00B BREAD. Selama 24 jam terakhir, BREAD diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, BREAD bergerak +0.63% dalam satu jam terakhir dan -24.76% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Coinbread (BREAD)

Kapitalisasi Pasar $ 40.51K$ 40.51K $ 40.51K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 40.51K$ 40.51K $ 40.51K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

