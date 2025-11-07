BursaDEX+
Harga live CoinCreate hari ini adalah 0.00474343 USD. Lacak informasi harga aktual CREA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CREA dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live CoinCreate hari ini adalah 0.00474343 USD. Lacak informasi harga aktual CREA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CREA dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang CREA

Info Harga CREA

Penjelasan CREA

Whitepaper CREA

Situs Web Resmi CREA

Tokenomi CREA

Prakiraan Harga CREA

Logo CoinCreate

Harga CoinCreate (CREA)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 CREA ke USD:

-1.30%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi.
USD
Grafik Harga Live CoinCreate (CREA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 19:31:49 (UTC+8)

Informasi Harga CoinCreate (CREA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
Low 24 Jam
High 24 Jam

-1.28%

-1.29%

-23.47%

-23.47%

Harga aktual CoinCreate (CREA) adalah $0.00474343. Selama 24 jam terakhir, CREA diperdagangkan antara low $ 0.00474727 dan high $ 0.00494691, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCREA adalah $ 0.054775, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00298254.

Dalam hal kinerja jangka pendek, CREA telah berubah sebesar -1.28% selama 1 jam terakhir, -1.29% selama 24 jam, dan -23.47% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar CoinCreate (CREA)

Kapitalisasi Pasar CoinCreate saat ini adalah $ 474.58K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CREA adalah 100.00M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 474.58K.

Riwayat Harga CoinCreate (CREA) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga CoinCreate ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga CoinCreate ke USD adalah $ -0.0031117517.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga CoinCreate ke USD adalah $ -0.0032266613.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga CoinCreate ke USD adalah $ -0.026394083963593436.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-1.29%
30 Days$ -0.0031117517-65.60%
60 Hari$ -0.0032266613-68.02%
90 Hari$ -0.026394083963593436-84.76%

Apa yang dimaksud dengan CoinCreate (CREA)

CoinCreate offers a complete suite of tools for deploying tokens, staking contracts, vesting contracts, governance systems, NFT collections, and more - all from a single platform. Say goodbye to multiple fragmented services and manage everything in one place.

Key Features • Over 9 contract types • Available on 8+ chains and counting • User friendly UI/UX dashboard • OpenZeppelin security • Fully customizable contracts • Cross-chain compatability

Key Benefits • Reduced contract development costs • Reduced development time • Access to secure templates • Rapid market entry • Easy-to-use

Target Audience • Web3 projects (existing & new) • Businesses • Average blockchain user • Artists

Launchpad & KYC Audits • Launch partner: PROOF PLATFORM • KYC and Audit Partner : ASSURE DEFI

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya CoinCreate (CREA)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga CoinCreate (USD)

Berapa nilai CoinCreate (CREA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda CoinCreate (CREA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk CoinCreate.

Cek prediksi harga CoinCreate sekarang!

CREA ke Mata Uang Lokal

Tokenomi CoinCreate (CREA)

Memahami tokenomi CoinCreate (CREA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CREA sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang CoinCreate (CREA)

Berapa nilai CoinCreate (CREA) hari ini?
Harga live CREA dalam USD adalah 0.00474343 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga CREA ke USD saat ini?
Harga CREA ke USD saat ini adalah $ 0.00474343. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar CoinCreate?
Kapitalisasi pasar CREA adalah $ 474.58K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar CREA?
Suplai beredar CREA adalah 100.00M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) CREA?
CREA mencapai harga ATH sebesar 0.054775 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) CREA?
CREA mencapai harga ATL 0.00298254 USD.
Berapa volume perdagangan CREA?
Volume perdagangan 24 jam live CREA adalah -- USD.
Akankah harga CREA naik lebih tinggi tahun ini?
CREA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CREA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 19:31:49 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting CoinCreate (CREA)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

