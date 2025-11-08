Harga Compendium Hari Ini

Harga live Compendium (CMFI) hari ini adalah $ 0.00011768, dengan perubahan 5.09% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CMFI ke USD saat ini adalah $ 0.00011768 per CMFI.

Compendium saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 13,967.21, dengan suplai yang beredar 118.69M CMFI. Selama 24 jam terakhir, CMFI diperdagangkan antara $ 0.00011046 (low) dan $ 0.0001177 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.138556, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00009407.

Dalam kinerja jangka pendek, CMFI bergerak +0.50% dalam satu jam terakhir dan -16.41% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Compendium (CMFI)

Kapitalisasi Pasar $ 13.97K$ 13.97K $ 13.97K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 58.84K$ 58.84K $ 58.84K Suplai Peredaran 118.69M 118.69M 118.69M Total Suplai 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

