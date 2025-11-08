Harga Convergence Hari Ini

Harga live Convergence (CONV) hari ini adalah --, dengan perubahan 1.88% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CONV ke USD saat ini adalah -- per CONV.

Convergence saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 13,163.69, dengan suplai yang beredar 3.93B CONV. Selama 24 jam terakhir, CONV diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.251715, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, CONV bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -8.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Convergence (CONV)

Kapitalisasi Pasar $ 13.16K$ 13.16K $ 13.16K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 33.49K$ 33.49K $ 33.49K Suplai Peredaran 3.93B 3.93B 3.93B Total Suplai 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

