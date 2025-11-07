BursaDEX+
Harga live Convertible JPY Token hari ini adalah 0.00534986 USD. Lacak informasi harga aktual CJPY ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CJPY dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang CJPY

Info Harga CJPY

Penjelasan CJPY

Situs Web Resmi CJPY

Tokenomi CJPY

Prakiraan Harga CJPY

Harga Convertible JPY Token (CJPY)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 CJPY ke USD:

$0.00534986
$0.00534986
-2.00%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
Grafik Harga Live Convertible JPY Token (CJPY)
Informasi Harga Convertible JPY Token (CJPY) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
Low 24 Jam
-0.97%

-2.08%

-2.91%

-2.91%

Harga aktual Convertible JPY Token (CJPY) adalah $0.00534986. Selama 24 jam terakhir, CJPY diperdagangkan antara low $ 0.00529763 dan high $ 0.00553032, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCJPY adalah $ 0.00736362, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00134328.

Dalam hal kinerja jangka pendek, CJPY telah berubah sebesar -0.97% selama 1 jam terakhir, -2.08% selama 24 jam, dan -2.91% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Convertible JPY Token (CJPY)

Kapitalisasi Pasar Convertible JPY Token saat ini adalah $ 1.14M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CJPY adalah 212.62M, dan total suplainya sebesar 212623613.256298. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.14M.

Riwayat Harga Convertible JPY Token (CJPY) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Convertible JPY Token ke USD adalah $ -0.000114181343626231.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Convertible JPY Token ke USD adalah $ -0.0003779526.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Convertible JPY Token ke USD adalah $ -0.0004544550.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Convertible JPY Token ke USD adalah $ -0.000859732072396393.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000114181343626231-2.08%
30 Days$ -0.0003779526-7.06%
60 Hari$ -0.0004544550-8.49%
90 Hari$ -0.000859732072396393-13.84%

Apa yang dimaksud dengan Convertible JPY Token (CJPY)

What is the project about?

CJPY represents a collateral debt position issued on Yamato Protocol, a decentralized and non-custodial platform on Ethereum developed by DeFiGeek Community Japan. CJPY serves as an ETH overcollateralized stablecoin designed to maintain a peg to the Japanese Yen. In the future, the Yamato protocol will expand to encompass various tokens as collateral, and a diverse range of fiat stablecoins will be introduced, initially including USD and EUR pegs.

What makes your project unique?

Yamato Protocol distinguishes itself through 5 attributes as a decentralized and non-custodial crypto overcollateralized stablecoin:

  1. High Collateral Factor: The protocol permits a minimum health rate of 130%, ensuring efficient use of collateral.
  2. Absence of Accrued Interest: Users are subject solely to a one-time issuance fee upon generating CJPY.
  3. Non-Forced Liquidation: No penalty for liquidation. Debt positions with health rates below 130% can be redeemed by any users via CJPY acquired from the market.
  4. Redemption by protocol: Accrued CJPY fees on protocol can be used to redeem debt position under threshold.
  5. Subrogation Mechanism: The protocol employs the accumulated CJPY fees to subrogate debt positions falling below the 100% health rate threshold.

History of your project.

January 2021: The DeFiGeek Community Japan embarked on the development of Yamato Protocol, a decentralized and non-custodial crypto overcollateralized stablecoin pegged to JPY. The community has functioned with an inclusive approach, welcoming all developers and contributors who are eager to take part in the enhancement of DeFi applications and tools that drive the advancement of Web3 technology.

Milestones of Yamato Protocol: November 2021: The alpha testing phase commenced on the Rinkeby testnet. January 2022: The beta testing phase debuted on the Rinkeby testnet. May 2022: The second beta testing phase transpired on the Rinkeby testnet. June 2023: Successful completion of the initial audit. July 2023: Launch of version 1 on the Ethereum mainnet.

What’s next for your project?

At present, Yamato Protocol stands at version 1.0 without a utility token. Anticipated milestones include: Version 1.5 (2023): Introduction of the DAO utility token and the implementation of ve(vote-escrowed) governance. Version 2.0 (Late 2023): Enabling issuance of additional stablecoins like CEUR (convertible EUR) and CUSD (convertible USD).

What can your token be used for?

CJPY represents a decentralized JPY-pegged token on the Ethereum blockchain, offering versatility to users and other protocols. Its anticipated adoption spans various DeFi Dapps, encompassing DEX and lending protocols. Given its decentralized and non-custodial nature, CJPY holds the potential for widespread adoption as a payment medium within the Japanese crypto business ecosystem.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Convertible JPY Token (CJPY)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Convertible JPY Token (USD)

Berapa nilai Convertible JPY Token (CJPY) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Convertible JPY Token (CJPY) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Convertible JPY Token.

Cek prediksi harga Convertible JPY Token sekarang!

CJPY ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Convertible JPY Token (CJPY)

Memahami tokenomi Convertible JPY Token (CJPY) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CJPY sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Convertible JPY Token (CJPY)

Berapa nilai Convertible JPY Token (CJPY) hari ini?
Harga live CJPY dalam USD adalah 0.00534986 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga CJPY ke USD saat ini?
Harga CJPY ke USD saat ini adalah $ 0.00534986. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Convertible JPY Token?
Kapitalisasi pasar CJPY adalah $ 1.14M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar CJPY?
Suplai beredar CJPY adalah 212.62M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) CJPY?
CJPY mencapai harga ATH sebesar 0.00736362 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) CJPY?
CJPY mencapai harga ATL 0.00134328 USD.
Berapa volume perdagangan CJPY?
Volume perdagangan 24 jam live CJPY adalah -- USD.
Akankah harga CJPY naik lebih tinggi tahun ini?
CJPY mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CJPY untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

