Harga conviction Hari Ini

Harga live conviction (CONVICTION) hari ini adalah $ 0.00002101, dengan perubahan 2.38% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CONVICTION ke USD saat ini adalah $ 0.00002101 per CONVICTION.

conviction saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 21,013, dengan suplai yang beredar 999.92M CONVICTION. Selama 24 jam terakhir, CONVICTION diperdagangkan antara $ 0.00001964 (low) dan $ 0.00002106 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00103947, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001558.

Dalam kinerja jangka pendek, CONVICTION bergerak +0.19% dalam satu jam terakhir dan -13.92% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar conviction (CONVICTION)

Kapitalisasi Pasar $ 21.01K$ 21.01K $ 21.01K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 21.01K$ 21.01K $ 21.01K Suplai Peredaran 999.92M 999.92M 999.92M Total Suplai 999,918,024.0 999,918,024.0 999,918,024.0

Kapitalisasi Pasar conviction saat ini adalah $ 21.01K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CONVICTION adalah 999.92M, dan total suplainya sebesar 999918024.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 21.01K.