Harga Convo Hari Ini

Harga live Convo (CONVO) hari ini adalah $ 0.00001944, dengan perubahan 0.96% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CONVO ke USD saat ini adalah $ 0.00001944 per CONVO.

Convo saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 19,439.33, dengan suplai yang beredar 1.00B CONVO. Selama 24 jam terakhir, CONVO diperdagangkan antara $ 0.00001937 (low) dan $ 0.00001981 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00480375, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001937.

Dalam kinerja jangka pendek, CONVO bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -18.94% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Convo (CONVO)

Kapitalisasi Pasar $ 19.44K$ 19.44K $ 19.44K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 19.44K$ 19.44K $ 19.44K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Convo saat ini adalah $ 19.44K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CONVO adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 19.44K.