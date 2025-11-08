Harga CoolCoin Hari Ini

Harga live CoolCoin (COOL) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi COOL ke USD saat ini adalah -- per COOL.

CoolCoin saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 45,498, dengan suplai yang beredar 1000.00M COOL. Selama 24 jam terakhir, COOL diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.02560435, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, COOL bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +0.26% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar CoolCoin (COOL)

Kapitalisasi Pasar $ 45.50K$ 45.50K $ 45.50K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 45.50K$ 45.50K $ 45.50K Suplai Peredaran 1000.00M 1000.00M 1000.00M Total Suplai 999,999,856.81 999,999,856.81 999,999,856.81

Kapitalisasi Pasar CoolCoin saat ini adalah $ 45.50K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar COOL adalah 1000.00M, dan total suplainya sebesar 999999856.81. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 45.50K.