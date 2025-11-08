Harga Cosmo Hari Ini

Harga live Cosmo (COSMO) hari ini adalah $ 0.00003539, dengan perubahan 0.50% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi COSMO ke USD saat ini adalah $ 0.00003539 per COSMO.

Cosmo saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 32,039, dengan suplai yang beredar 905.20M COSMO. Selama 24 jam terakhir, COSMO diperdagangkan antara $ 0.00003534 (low) dan $ 0.0000356 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00089054, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0000331.

Dalam kinerja jangka pendek, COSMO bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -17.78% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Cosmo (COSMO)

Kapitalisasi Pasar $ 32.04K$ 32.04K $ 32.04K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 32.04K$ 32.04K $ 32.04K Suplai Peredaran 905.20M 905.20M 905.20M Total Suplai 905,204,147.8626863 905,204,147.8626863 905,204,147.8626863

Kapitalisasi Pasar Cosmo saat ini adalah $ 32.04K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar COSMO adalah 905.20M, dan total suplainya sebesar 905204147.8626863. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 32.04K.