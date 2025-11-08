Harga Crazzers AI Hari Ini

Harga live Crazzers AI (CRAZZERS) hari ini adalah $ 0.0001261, dengan perubahan 12.34% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CRAZZERS ke USD saat ini adalah $ 0.0001261 per CRAZZERS.

Crazzers AI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 48,779, dengan suplai yang beredar 386.82M CRAZZERS. Selama 24 jam terakhir, CRAZZERS diperdagangkan antara $ 0.00010873 (low) dan $ 0.00013115 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0005108, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00005884.

Dalam kinerja jangka pendek, CRAZZERS bergerak -2.44% dalam satu jam terakhir dan -10.24% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Crazzers AI (CRAZZERS)

Kapitalisasi Pasar $ 48.78K$ 48.78K $ 48.78K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 126.10K$ 126.10K $ 126.10K Suplai Peredaran 386.82M 386.82M 386.82M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

