Harga live Create hari ini adalah 0.00000398 USD. Lacak informasi harga aktual CREATE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CREATE dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang CREATE

Info Harga CREATE

Penjelasan CREATE

Situs Web Resmi CREATE

Tokenomi CREATE

Prakiraan Harga CREATE

Logo Create

Harga Create (CREATE)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 CREATE ke USD:

--
----
+20.80%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Create (CREATE)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 20:45:49 (UTC+8)

Informasi Harga Create (CREATE) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00000317
$ 0.00000317$ 0.00000317
Low 24 Jam
$ 0.00000417
$ 0.00000417$ 0.00000417
High 24 Jam

$ 0.00000317
$ 0.00000317$ 0.00000317

$ 0.00000417
$ 0.00000417$ 0.00000417

$ 0.00001042
$ 0.00001042$ 0.00001042

$ 0.00000173
$ 0.00000173$ 0.00000173

-1.37%

+20.60%

+11.33%

+11.33%

Harga aktual Create (CREATE) adalah $0.00000398. Selama 24 jam terakhir, CREATE diperdagangkan antara low $ 0.00000317 dan high $ 0.00000417, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCREATE adalah $ 0.00001042, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00000173.

Dalam hal kinerja jangka pendek, CREATE telah berubah sebesar -1.37% selama 1 jam terakhir, +20.60% selama 24 jam, dan +11.33% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Create (CREATE)

$ 400.93K
$ 400.93K$ 400.93K

--
----

$ 400.93K
$ 400.93K$ 400.93K

100.00B
100.00B 100.00B

99,999,999,999.99998
99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

Kapitalisasi Pasar Create saat ini adalah $ 400.93K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CREATE adalah 100.00B, dan total suplainya sebesar 99999999999.99998. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 400.93K.

Riwayat Harga Create (CREATE) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Create ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Create ke USD adalah $ -0.0000002978.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Create ke USD adalah $ -0.0000000311.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Create ke USD adalah $ +0.000000080928793079786.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+20.60%
30 Days$ -0.0000002978-7.48%
60 Hari$ -0.0000000311-0.78%
90 Hari$ +0.000000080928793079786+2.08%

Apa yang dimaksud dengan Create (CREATE)

CREATE is a token for creators on Base enabling onchain creators and patrons to be rewarded through community-driven activity. Support the creators you love and get exclusive access to collab drops, gated experiences, events & games in an innovative platform where each drop is paired with CREATE. Every drop on the platform will have an associated token. The CREATE token will be paired with each drop's token, generating the initial drop offering. Official metaverse event partner of Clankercon 2025.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Create (CREATE)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Create (USD)

Berapa nilai Create (CREATE) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Create (CREATE) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Create.

Cek prediksi harga Create sekarang!

CREATE ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Create (CREATE)

Memahami tokenomi Create (CREATE) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CREATE sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Create (CREATE)

Berapa nilai Create (CREATE) hari ini?
Harga live CREATE dalam USD adalah 0.00000398 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga CREATE ke USD saat ini?
Harga CREATE ke USD saat ini adalah $ 0.00000398. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Create?
Kapitalisasi pasar CREATE adalah $ 400.93K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar CREATE?
Suplai beredar CREATE adalah 100.00B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) CREATE?
CREATE mencapai harga ATH sebesar 0.00001042 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) CREATE?
CREATE mencapai harga ATL 0.00000173 USD.
Berapa volume perdagangan CREATE?
Volume perdagangan 24 jam live CREATE adalah -- USD.
Akankah harga CREATE naik lebih tinggi tahun ini?
CREATE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CREATE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 20:45:49 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Create (CREATE)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

