Harga live Creaticles hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual CRE8 ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CRE8 dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Creaticles hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual CRE8 ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CRE8 dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang CRE8

Info Harga CRE8

Penjelasan CRE8

Situs Web Resmi CRE8

Tokenomi CRE8

Prakiraan Harga CRE8

Logo Creaticles

Harga Creaticles (CRE8)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 CRE8 ke USD:

$0.00050261
$0.00050261$0.00050261
-0.30%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Creaticles (CRE8)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 22:09:33 (UTC+8)

Informasi Harga Creaticles (CRE8) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.091506
$ 0.091506$ 0.091506

$ 0
$ 0$ 0

-0.30%

-0.32%

+5.28%

+5.28%

Harga aktual Creaticles (CRE8) adalah --. Selama 24 jam terakhir, CRE8 diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCRE8 adalah $ 0.091506, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, CRE8 telah berubah sebesar -0.30% selama 1 jam terakhir, -0.32% selama 24 jam, dan +5.28% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Creaticles (CRE8)

$ 68.39K
$ 68.39K$ 68.39K

--
----

$ 502.61K
$ 502.61K$ 502.61K

136.07M
136.07M 136.07M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Creaticles saat ini adalah $ 68.39K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CRE8 adalah 136.07M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 502.61K.

Riwayat Harga Creaticles (CRE8) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Creaticles ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Creaticles ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Creaticles ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Creaticles ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.32%
30 Days$ 0+1.93%
60 Hari$ 0-6.04%
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan Creaticles (CRE8)

Turn your idea for an NFT into an NFT. Creaticles helps you source amazing artists, create, and mint NFTs. All you need is an idea to get started. Creaticles handles everything from there.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Creaticles (CRE8)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Creaticles (USD)

Berapa nilai Creaticles (CRE8) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Creaticles (CRE8) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Creaticles.

Cek prediksi harga Creaticles sekarang!

CRE8 ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Creaticles (CRE8)

Memahami tokenomi Creaticles (CRE8) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CRE8 sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Creaticles (CRE8)

Berapa nilai Creaticles (CRE8) hari ini?
Harga live CRE8 dalam USD adalah 0 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga CRE8 ke USD saat ini?
Harga CRE8 ke USD saat ini adalah $ 0. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Creaticles?
Kapitalisasi pasar CRE8 adalah $ 68.39K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar CRE8?
Suplai beredar CRE8 adalah 136.07M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) CRE8?
CRE8 mencapai harga ATH sebesar 0.091506 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) CRE8?
CRE8 mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan CRE8?
Volume perdagangan 24 jam live CRE8 adalah -- USD.
Akankah harga CRE8 naik lebih tinggi tahun ini?
CRE8 mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CRE8 untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 22:09:33 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Creaticles (CRE8)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

