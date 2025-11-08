Harga CreatorGen Hari Ini

Harga live CreatorGen (CREATOR) hari ini adalah --, dengan perubahan 3.40% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CREATOR ke USD saat ini adalah -- per CREATOR.

CreatorGen saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 50,993, dengan suplai yang beredar 999.89M CREATOR. Selama 24 jam terakhir, CREATOR diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00160448, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, CREATOR bergerak +0.85% dalam satu jam terakhir dan -31.83% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar CreatorGen (CREATOR)

Kapitalisasi Pasar $ 50.99K$ 50.99K $ 50.99K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 50.99K$ 50.99K $ 50.99K Suplai Peredaran 999.89M 999.89M 999.89M Total Suplai 999,887,504.0777779 999,887,504.0777779 999,887,504.0777779

Kapitalisasi Pasar CreatorGen saat ini adalah $ 50.99K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CREATOR adalah 999.89M, dan total suplainya sebesar 999887504.0777779. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 50.99K.