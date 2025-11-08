Harga CRIME Hari Ini

Harga live CRIME (CRIME) hari ini adalah $ 0.00000339, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CRIME ke USD saat ini adalah $ 0.00000339 per CRIME.

CRIME saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 33,046, dengan suplai yang beredar 9.75B CRIME. Selama 24 jam terakhir, CRIME diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00023521, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000327.

Dalam kinerja jangka pendek, CRIME bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -0.28% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar CRIME (CRIME)

Kapitalisasi Pasar $ 33.05K$ 33.05K $ 33.05K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 33.05K$ 33.05K $ 33.05K Suplai Peredaran 9.75B 9.75B 9.75B Total Suplai 9,749,990,774.91453 9,749,990,774.91453 9,749,990,774.91453

