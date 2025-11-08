Harga Crown Hari Ini

Harga live Crown (CRW) hari ini adalah --, dengan perubahan 8.64% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CRW ke USD saat ini adalah -- per CRW.

Crown saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 12,339.3, dengan suplai yang beredar 34.08M CRW. Selama 24 jam terakhir, CRW diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 4.6, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, CRW bergerak +0.16% dalam satu jam terakhir dan +0.33% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Crown (CRW)

Kapitalisasi Pasar $ 12.34K$ 12.34K $ 12.34K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 15.21K$ 15.21K $ 15.21K Suplai Peredaran 34.08M 34.08M 34.08M Total Suplai 42,000,000.0 42,000,000.0 42,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Crown saat ini adalah $ 12.34K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CRW adalah 34.08M, dan total suplainya sebesar 42000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 15.21K.