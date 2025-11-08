Harga CROY AI Hari Ini

Harga live CROY AI (CROY) hari ini adalah $ 0.00001492, dengan perubahan 1.06% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CROY ke USD saat ini adalah $ 0.00001492 per CROY.

CROY AI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 13,741.65, dengan suplai yang beredar 920.98M CROY. Selama 24 jam terakhir, CROY diperdagangkan antara $ 0.00001457 (low) dan $ 0.00001517 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00815994, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001457.

Dalam kinerja jangka pendek, CROY bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -15.90% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar CROY AI (CROY)

Kapitalisasi Pasar $ 13.74K$ 13.74K $ 13.74K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 14.32K$ 14.32K $ 14.32K Suplai Peredaran 920.98M 920.98M 920.98M Total Suplai 959,474,250.691787 959,474,250.691787 959,474,250.691787

