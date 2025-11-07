BursaDEX+
Harga live CRYORAT hari ini adalah 0.01551359 USD. Lacak informasi harga aktual CRYORAT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CRYORAT dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang CRYORAT

Info Harga CRYORAT

Penjelasan CRYORAT

Situs Web Resmi CRYORAT

Tokenomi CRYORAT

Prakiraan Harga CRYORAT

Logo CRYORAT

Harga CRYORAT (CRYORAT)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 CRYORAT ke USD:

$0.01551359
-1.50%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga.
USD
Grafik Harga Live CRYORAT (CRYORAT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 22:10:09 (UTC+8)

Informasi Harga CRYORAT (CRYORAT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.01529191
Low 24 Jam
$ 0.0160742
High 24 Jam

$ 0.01529191
$ 0.0160742
$ 0.396807
$ 0.01421627
+0.55%

-1.57%

-15.06%

-15.06%

Harga aktual CRYORAT (CRYORAT) adalah $0.01551359. Selama 24 jam terakhir, CRYORAT diperdagangkan antara low $ 0.01529191 dan high $ 0.0160742, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCRYORAT adalah $ 0.396807, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.01421627.

Dalam hal kinerja jangka pendek, CRYORAT telah berubah sebesar +0.55% selama 1 jam terakhir, -1.57% selama 24 jam, dan -15.06% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar CRYORAT (CRYORAT)

$ 138.93K
--
$ 352.94K
8.91M
22,636,395.64384984
Kapitalisasi Pasar CRYORAT saat ini adalah $ 138.93K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CRYORAT adalah 8.91M, dan total suplainya sebesar 22636395.64384984. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 352.94K.

Riwayat Harga CRYORAT (CRYORAT) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga CRYORAT ke USD adalah $ -0.00024770775523303.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga CRYORAT ke USD adalah $ -0.0066224273.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga CRYORAT ke USD adalah $ -0.0093207556.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga CRYORAT ke USD adalah $ -0.014158192350638665.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00024770775523303-1.57%
30 Days$ -0.0066224273-42.68%
60 Hari$ -0.0093207556-60.08%
90 Hari$ -0.014158192350638665-47.71%

Apa yang dimaksud dengan CRYORAT (CRYORAT)

CRYORAT is the governance token of an individual research project from CryoDAO.

While a primitive model of small mammal cryopreservation (hamsters) was attempted in 1956, it is remarkable and disturbing how long this research model has been abandoned. The technological challenges associated with extending and advancing this model with modern approaches (surgery, small animal CPB, blood substitutes, and imaging) make it a daunting project for researchers.

CRYORAT will attempt to establish the first-ever high-subzero cryopreservation and revival of a rat.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya CRYORAT (CRYORAT)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga CRYORAT (USD)

Berapa nilai CRYORAT (CRYORAT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda CRYORAT (CRYORAT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk CRYORAT.

Cek prediksi harga CRYORAT sekarang!

CRYORAT ke Mata Uang Lokal

Tokenomi CRYORAT (CRYORAT)

Memahami tokenomi CRYORAT (CRYORAT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CRYORAT sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang CRYORAT (CRYORAT)

Berapa nilai CRYORAT (CRYORAT) hari ini?
Harga live CRYORAT dalam USD adalah 0.01551359 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga CRYORAT ke USD saat ini?
Harga CRYORAT ke USD saat ini adalah $ 0.01551359. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar CRYORAT?
Kapitalisasi pasar CRYORAT adalah $ 138.93K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar CRYORAT?
Suplai beredar CRYORAT adalah 8.91M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) CRYORAT?
CRYORAT mencapai harga ATH sebesar 0.396807 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) CRYORAT?
CRYORAT mencapai harga ATL 0.01421627 USD.
Berapa volume perdagangan CRYORAT?
Volume perdagangan 24 jam live CRYORAT adalah -- USD.
Akankah harga CRYORAT naik lebih tinggi tahun ini?
CRYORAT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CRYORAT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting CRYORAT (CRYORAT)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

