Harga live Crypto Asset Governance Alliance hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual CAGA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CAGA dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Crypto Asset Governance Alliance hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual CAGA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CAGA dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang CAGA

Info Harga CAGA

Penjelasan CAGA

Whitepaper CAGA

Situs Web Resmi CAGA

Tokenomi CAGA

Prakiraan Harga CAGA

Logo Crypto Asset Governance Alliance

Harga Crypto Asset Governance Alliance (CAGA)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 CAGA ke USD:

--
----
+0.20%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Crypto Asset Governance Alliance (CAGA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 17:14:42 (UTC+8)

Informasi Harga Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00212017
$ 0.00212017$ 0.00212017

$ 0
$ 0$ 0

-0.11%

+0.30%

+10.29%

+10.29%

Harga aktual Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) adalah --. Selama 24 jam terakhir, CAGA diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCAGA adalah $ 0.00212017, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, CAGA telah berubah sebesar -0.11% selama 1 jam terakhir, +0.30% selama 24 jam, dan +10.29% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Crypto Asset Governance Alliance (CAGA)

$ 1.85M
$ 1.85M$ 1.85M

--
----

$ 2.92M
$ 2.92M$ 2.92M

63.23B
63.23B 63.23B

99,999,999,999.99998
99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

Kapitalisasi Pasar Crypto Asset Governance Alliance saat ini adalah $ 1.85M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CAGA adalah 63.23B, dan total suplainya sebesar 99999999999.99998. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.92M.

Riwayat Harga Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Crypto Asset Governance Alliance ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Crypto Asset Governance Alliance ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Crypto Asset Governance Alliance ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Crypto Asset Governance Alliance ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.30%
30 Days$ 0+5.51%
60 Hari$ 0+2.69%
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan Crypto Asset Governance Alliance (CAGA)

CAGA Network is a decentralized blockchain that utilizes state-of-the-art technology to provide rapid, secure, and scalable solutions.

Our mission is to cultivate a trusted environment where everyone can confidently develop their blockchain-based products and execute transactions with ease and efficacy.

Central to our approach is the Proof of Authority (PoA) consensus mechanism, tailored for dApps demanding speed and efficiency.

CAGA drives substantial benefits for end-users, developers, and businesses across diverse industries, encouraging broader and sustainable adoption of Web3.

Through these innovations, CAGA is paving the way for a future where blockchain technology is accessible and impactful for all.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Crypto Asset Governance Alliance (CAGA)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga Crypto Asset Governance Alliance (USD)

Berapa nilai Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Crypto Asset Governance Alliance.

Cek prediksi harga Crypto Asset Governance Alliance sekarang!

CAGA ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Crypto Asset Governance Alliance (CAGA)

Memahami tokenomi Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CAGA sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Crypto Asset Governance Alliance (CAGA)

Berapa nilai Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) hari ini?
Harga live CAGA dalam USD adalah 0 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga CAGA ke USD saat ini?
Harga CAGA ke USD saat ini adalah $ 0. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Crypto Asset Governance Alliance?
Kapitalisasi pasar CAGA adalah $ 1.85M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar CAGA?
Suplai beredar CAGA adalah 63.23B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) CAGA?
CAGA mencapai harga ATH sebesar 0.00212017 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) CAGA?
CAGA mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan CAGA?
Volume perdagangan 24 jam live CAGA adalah -- USD.
Akankah harga CAGA naik lebih tinggi tahun ini?
CAGA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CAGA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 17:14:42 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Crypto Asset Governance Alliance (CAGA)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

