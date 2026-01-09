Berapa nilai crypto guy saat ini?

crypto guy saat ini diperdagangkan seharga Rp3.85283403928038000, dengan pergerakan harga sebesar 30.73% selama 24 jam terakhir. Harga langsung ini memberikan gambaran tentang aktivitas pasar dan sentimen investor secara real-time.

Apa arah pergerakan CRYPTO GUY hari ini, naik atau turun?

CRYPTO GUY telah menunjukkan pergerakan harga selama 24 jam terakhir, mencerminkan bagaimana pasar bereaksi terhadap berita terbaru, volume perdagangan, dan perkembangan dalam ekosistem BNB Chain Ecosystem,Meme,Four.meme Ecosystem (BNB Memes).

Seberapa populer crypto guy hari ini?

Token tersebut telah mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, yang menunjukkan berapa banyak trader yang aktif membeli atau menjual CRYPTO GUY.

Apa yang membuat crypto guy berbeda dari aset kripto lainnya?

Sebagai bagian dari kategori BNB Chain Ecosystem,Meme,Four.meme Ecosystem (BNB Memes) dan dibangun di atas jaringan --, CRYPTO GUY menawarkan utilitas dan peran spesifik dalam ekosistemnya, yang mungkin mencakup pembayaran, staking, tata kelola, atau kasus penggunaan khusus aplikasi.

Berapa jumlah CRYPTO GUY yang beredar di pasar?

Terdapat 950000000.0 token yang beredar saat ini, yang membantu menentukan kelangkaan token serta nilai pasar secara keseluruhan.

Berapa harga tertinggi dan terendah crypto guy sepanjang masa?

Harga tertinggi token ini (ATH) adalah Rp25.61067720746808000, sementara titik terendahnya (ATL) adalah Rp0.91154424680046000, memberikan konteks penting bagi investor jangka panjang yang mengevaluasi siklus harga.