Berapa harga Crypto winter (CRYPTO WINTER) hari ini?

Harga live adalah Rp64.30080633313572000, mencerminkan pergerakan harga selama 24 jam terakhir sebesar 3.20%. Angka ini dihitung ulang setiap beberapa detik untuk mencerminkan perdagangan real-time di pasar global.

Berapa jumlah token CRYPTO WINTER yang beredar?

Suplai beredar CRYPTO WINTER adalah 1000000000.0, yang mewakili jumlah yang saat ini dimiliki oleh publik. Suplai beredar memengaruhi penemuan harga dan kapitalisasi pasar, terutama untuk aset-aset yang baru muncul.

Berapa jumlah pemegang yang saat ini memiliki Crypto winter?

Ada perkiraan -- pemegang unik CRYPTO WINTER di seluruh jaringan yang didukung. Meningkatnya jumlah pemegang umumnya menunjukkan adopsi yang meningkat dan minat jangka panjang terhadap aset tersebut.

Berapa kapitalisasi pasar Crypto winter hari ini?

Kapitalisasi pasar berada pada Rp64300789387.433409000, menempatkan Crypto winter pada peringkat #2370 secara global. Kapitalisasi pasar membantu investor memahami ukuran relatif dan tingkat kemapanan aset tersebut dibandingkan dengan aset lainnya.

Seberapa aktif CRYPTO WINTER diperdagangkan hari ini?

Dalam 24 jam terakhir, token ini mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume yang lebih tinggi biasanya berkorelasi dengan likuiditas yang lebih kuat dan partisipasi pedagang yang lebih besar.

Apa yang mendorong pergerakan terbaru Crypto winter?

Pergerakan harga terbaru sebesar 3.20% dalam 24 jam terakhir dipengaruhi oleh sentimen pasar, perilaku investor, kinerja keseluruhan kategori dalam BNB Chain Ecosystem,Meme,Chinese Meme, serta pembaruan dari ekosistem --. Berita hangat atau meningkatnya minat perdagangan juga dapat berkontribusi.