Harga live Crypto winter hari ini adalah 0.00379452 USD. Kapitalisasi pasar CRYPTO WINTER adalah 3,794,519 USD. Lacak informasi harga aktual CRYPTO WINTER ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang CRYPTO WINTER

Info Harga CRYPTO WINTER

Penjelasan CRYPTO WINTER

Tokenomi CRYPTO WINTER

Prakiraan Harga CRYPTO WINTER

Logo Crypto winter

Harga Crypto winter (CRYPTO WINTER)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 CRYPTO WINTER ke USD:

$0.00382786
$0.00382786$0.00382786
+4.10%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Crypto winter (CRYPTO WINTER)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-20 11:49:19 (UTC+8)

Harga Crypto winter Hari Ini

Harga live Crypto winter (CRYPTO WINTER) hari ini adalah $ 0.00379452, dengan perubahan 3.20% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CRYPTO WINTER ke USD saat ini adalah $ 0.00379452 per CRYPTO WINTER.

Crypto winter saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 3,794,519, dengan suplai yang beredar 1.00B CRYPTO WINTER. Selama 24 jam terakhir, CRYPTO WINTER diperdagangkan antara $ 0.00363496 (low) dan $ 0.00466501 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00466501, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00363496.

Dalam kinerja jangka pendek, CRYPTO WINTER bergerak -7.30% dalam satu jam terakhir dan -- selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Crypto winter (CRYPTO WINTER)

$ 3.79M
$ 3.79M$ 3.79M

--
----

$ 3.79M
$ 3.79M$ 3.79M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Crypto winter saat ini adalah $ 3.79M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CRYPTO WINTER adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 3.79M.

Riwayat Harga Crypto winter USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00363496
$ 0.00363496$ 0.00363496
Low 24 Jam
$ 0.00466501
$ 0.00466501$ 0.00466501
High 24 Jam

$ 0.00363496
$ 0.00363496$ 0.00363496

$ 0.00466501
$ 0.00466501$ 0.00466501

$ 0.00466501
$ 0.00466501$ 0.00466501

$ 0.00363496
$ 0.00363496$ 0.00363496

-7.30%

+3.20%

--

--

Riwayat Harga Crypto winter (CRYPTO WINTER) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Crypto winter ke USD adalah $ +0.00011777.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Crypto winter ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Crypto winter ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Crypto winter ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00011777+3.20%
30 Days$ 0--
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk Crypto winter

Prediksi Harga Crypto winter (CRYPTO WINTER) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target CRYPTO WINTER pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Crypto winter (CRYPTO WINTER) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Crypto winter berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Tentang Crypto winter

Berapa harga Crypto winter (CRYPTO WINTER) hari ini?

Harga live adalah Rp64.30080633313572000, mencerminkan pergerakan harga selama 24 jam terakhir sebesar 3.20%. Angka ini dihitung ulang setiap beberapa detik untuk mencerminkan perdagangan real-time di pasar global.

Berapa jumlah token CRYPTO WINTER yang beredar?

Suplai beredar CRYPTO WINTER adalah 1000000000.0, yang mewakili jumlah yang saat ini dimiliki oleh publik. Suplai beredar memengaruhi penemuan harga dan kapitalisasi pasar, terutama untuk aset-aset yang baru muncul.

Berapa jumlah pemegang yang saat ini memiliki Crypto winter?

Ada perkiraan -- pemegang unik CRYPTO WINTER di seluruh jaringan yang didukung. Meningkatnya jumlah pemegang umumnya menunjukkan adopsi yang meningkat dan minat jangka panjang terhadap aset tersebut.

Berapa kapitalisasi pasar Crypto winter hari ini?

Kapitalisasi pasar berada pada Rp64300789387.433409000, menempatkan Crypto winter pada peringkat #2370 secara global. Kapitalisasi pasar membantu investor memahami ukuran relatif dan tingkat kemapanan aset tersebut dibandingkan dengan aset lainnya.

Seberapa aktif CRYPTO WINTER diperdagangkan hari ini?

Dalam 24 jam terakhir, token ini mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume yang lebih tinggi biasanya berkorelasi dengan likuiditas yang lebih kuat dan partisipasi pedagang yang lebih besar.

Apa yang mendorong pergerakan terbaru Crypto winter?

Pergerakan harga terbaru sebesar 3.20% dalam 24 jam terakhir dipengaruhi oleh sentimen pasar, perilaku investor, kinerja keseluruhan kategori dalam BNB Chain Ecosystem,Meme,Chinese Meme, serta pembaruan dari ekosistem --. Berita hangat atau meningkatnya minat perdagangan juga dapat berkontribusi.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Crypto winter

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-20 11:49:19 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Crypto winter (CRYPTO WINTER)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-19 08:14:46Kabar Industri Terkini
Ancaman Tarif Eropa dan AS Muncul Kembali, Pasar Kripto 'Flash Crash' Senin Pagi
01-19 07:38:00Logam Mulia
Emas Spot dan Perak Sama-sama Mencapai Rekor Tertinggi Baru Sepanjang Masa
01-18 14:28:43Kabar Industri Terkini
Sentimen Pasar Kripto Tetap "Netral," Menunjukkan Pemulihan Keseluruhan dari Level Sebelumnya
01-17 23:48:56Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, total likuidasi di seluruh jaringan mencapai $78,792 juta, terutama posisi short
01-17 12:58:01Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $394,7 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $4,7 juta
01-16 15:51:00Kabar Industri Terkini
Peringkat Arus Masuk/Keluar Modal Spot 24 Jam: ETH Arus Keluar Bersih $182 Juta, AIN Arus Masuk Bersih $9,13 Juta;

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.