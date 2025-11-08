Harga CryptoBlades Hari Ini

Harga live CryptoBlades (SKILL) hari ini adalah $ 0.076531, dengan perubahan 0.38% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SKILL ke USD saat ini adalah $ 0.076531 per SKILL.

CryptoBlades saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 76,531, dengan suplai yang beredar 1.00M SKILL. Selama 24 jam terakhir, SKILL diperdagangkan antara $ 0.075523 (low) dan $ 0.078927 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 184.46, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.065265.

Dalam kinerja jangka pendek, SKILL bergerak -0.29% dalam satu jam terakhir dan -13.23% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar CryptoBlades (SKILL)

Kapitalisasi Pasar $ 76.53K$ 76.53K $ 76.53K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 76.53K$ 76.53K $ 76.53K Suplai Peredaran 1.00M 1.00M 1.00M Total Suplai 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Kapitalisasi Pasar CryptoBlades saat ini adalah $ 76.53K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SKILL adalah 1.00M, dan total suplainya sebesar 1000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 76.53K.