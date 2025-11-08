Harga CrystalMine Hari Ini

Harga live CrystalMine (CRYSTAL) hari ini adalah $ 0.0000078, dengan perubahan 0.10% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CRYSTAL ke USD saat ini adalah $ 0.0000078 per CRYSTAL.

CrystalMine saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 7,796.5, dengan suplai yang beredar 1.00B CRYSTAL. Selama 24 jam terakhir, CRYSTAL diperdagangkan antara $ 0.00000778 (low) dan $ 0.00000783 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00057027, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000778.

Dalam kinerja jangka pendek, CRYSTAL bergerak -0.06% dalam satu jam terakhir dan -5.63% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar CrystalMine (CRYSTAL)

Kapitalisasi Pasar $ 7.80K$ 7.80K $ 7.80K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 7.80K$ 7.80K $ 7.80K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar CrystalMine saat ini adalah $ 7.80K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CRYSTAL adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 7.80K.