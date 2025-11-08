Harga Cub Finance Hari Ini

Harga live Cub Finance (CUB) hari ini adalah $ 0.00133764, dengan perubahan 1.59% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CUB ke USD saat ini adalah $ 0.00133764 per CUB.

Cub Finance saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 16,366.97, dengan suplai yang beredar 12.25M CUB. Selama 24 jam terakhir, CUB diperdagangkan antara $ 0.00129448 (low) dan $ 0.00134028 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 3.96, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00104291.

Dalam kinerja jangka pendek, CUB bergerak -0.16% dalam satu jam terakhir dan -3.67% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Cub Finance (CUB)

Kapitalisasi Pasar $ 16.37K$ 16.37K $ 16.37K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 46.84K$ 46.84K $ 46.84K Suplai Peredaran 12.25M 12.25M 12.25M Total Suplai 35,066,436.79546054 35,066,436.79546054 35,066,436.79546054

Kapitalisasi Pasar Cub Finance saat ini adalah $ 16.37K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CUB adalah 12.25M, dan total suplainya sebesar 35066436.79546054. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 46.84K.