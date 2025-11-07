BursaDEX+
Harga live Curetopia hari ini adalah 0.02972066 USD. Lacak informasi harga aktual CURES ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CURES dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang CURES

Info Harga CURES

Penjelasan CURES

Situs Web Resmi CURES

Tokenomi CURES

Prakiraan Harga CURES

Harga Curetopia (CURES)

Harga Live 1 CURES ke USD:

$0.02972066
+1.70%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
Grafik Harga Live Curetopia (CURES)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 18:24:40 (UTC+8)

Informasi Harga Curetopia (CURES) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.02853639
Low 24 Jam
$ 0.0301413
High 24 Jam

$ 0.02853639
$ 0.0301413
$ 0.122777
$ 0.0160381
-1.09%

+1.70%

-4.97%

-4.97%

Harga aktual Curetopia (CURES) adalah $0.02972066. Selama 24 jam terakhir, CURES diperdagangkan antara low $ 0.02853639 dan high $ 0.0301413, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCURES adalah $ 0.122777, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.0160381.

Dalam hal kinerja jangka pendek, CURES telah berubah sebesar -1.09% selama 1 jam terakhir, +1.70% selama 24 jam, dan -4.97% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Curetopia (CURES)

$ 1.17M
--
$ 2.97M
39.38M
99,999,960.055908
Kapitalisasi Pasar Curetopia saat ini adalah $ 1.17M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CURES adalah 39.38M, dan total suplainya sebesar 99999960.055908. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.97M.

Riwayat Harga Curetopia (CURES) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Curetopia ke USD adalah $ +0.0004981.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Curetopia ke USD adalah $ -0.0118429191.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Curetopia ke USD adalah $ -0.0160169184.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Curetopia ke USD adalah $ -0.006983954987437885.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0004981+1.70%
30 Days$ -0.0118429191-39.84%
60 Hari$ -0.0160169184-53.89%
90 Hari$ -0.006983954987437885-19.02%

Apa yang dimaksud dengan Curetopia (CURES)

Join our mission to cure every rare disease on the planet. We’ll stop at nothing to help patient communities no matter how small - boldly venturing wherever the pursuit of life-changing biological breakthroughs may take us.

The $CURES utility token will allow rare disease communities to participate in the governance of life-changing research that directly impacts them. Our core operating principle is "by patients, for patients."

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Curetopia (CURES)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Curetopia (USD)

Berapa nilai Curetopia (CURES) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Curetopia (CURES) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Curetopia.

Cek prediksi harga Curetopia sekarang!

CURES ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Curetopia (CURES)

Memahami tokenomi Curetopia (CURES) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CURES sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Curetopia (CURES)

Berapa nilai Curetopia (CURES) hari ini?
Harga live CURES dalam USD adalah 0.02972066 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga CURES ke USD saat ini?
Harga CURES ke USD saat ini adalah $ 0.02972066. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Curetopia?
Kapitalisasi pasar CURES adalah $ 1.17M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar CURES?
Suplai beredar CURES adalah 39.38M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) CURES?
CURES mencapai harga ATH sebesar 0.122777 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) CURES?
CURES mencapai harga ATL 0.0160381 USD.
Berapa volume perdagangan CURES?
Volume perdagangan 24 jam live CURES adalah -- USD.
Akankah harga CURES naik lebih tinggi tahun ini?
CURES mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CURES untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Curetopia (CURES)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

