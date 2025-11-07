BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live CV3 hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual CV3AI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CV3AI dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live CV3 hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual CV3AI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CV3AI dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang CV3AI

Info Harga CV3AI

Penjelasan CV3AI

Whitepaper CV3AI

Situs Web Resmi CV3AI

Tokenomi CV3AI

Prakiraan Harga CV3AI

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo CV3

Harga CV3 (CV3AI)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 CV3AI ke USD:

$0.00012276
$0.00012276$0.00012276
+4.70%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live CV3 (CV3AI)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 22:11:28 (UTC+8)

Informasi Harga CV3 (CV3AI) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+2.19%

+4.73%

-25.63%

-25.63%

Harga aktual CV3 (CV3AI) adalah --. Selama 24 jam terakhir, CV3AI diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCV3AI adalah $ 0, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, CV3AI telah berubah sebesar +2.19% selama 1 jam terakhir, +4.73% selama 24 jam, dan -25.63% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar CV3 (CV3AI)

$ 121.53K
$ 121.53K$ 121.53K

--
----

$ 121.53K
$ 121.53K$ 121.53K

990.00M
990.00M 990.00M

990,000,000.0
990,000,000.0 990,000,000.0

Kapitalisasi Pasar CV3 saat ini adalah $ 121.53K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CV3AI adalah 990.00M, dan total suplainya sebesar 990000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 121.53K.

Riwayat Harga CV3 (CV3AI) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga CV3 ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga CV3 ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga CV3 ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga CV3 ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+4.73%
30 Days$ 0-33.63%
60 Hari$ 0-58.95%
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan CV3 (CV3AI)

🚀 What Is CV3ai? CV3ai is an agentic recruitment platform that uses AI + blockchain to serve both sides of hiring — helping candidates win better jobs faster, while giving employers access to authenticated, pre-vetted talent with real-world credibility.

It’s not just a job board. It’s an AI hiring agent and on-chain trust layer designed to automate, enhance, and verify the most critical parts of recruiting.

🧠 For Candidates (Job Seekers) The Agent Does: Discovers high-fit roles based on your skills, goals, and preferences.

Enhances your résumé using AI to better match each role.

Scores and ranks jobs by match quality.

Applies on your behalf (with approval).

Verifies your experience (work history, GitHub, LinkedIn) on-chain.

Core Tools: CV3 Engine – AI résumé enhancement + job fit scoring

Selfcruitment™ – You pick the job, CV3 handles the rest

Trust Layer – Verifies your claims with public data and APIs

1-Click Apply – Integrated job board submission with tailored résumé

🏢 For Employers and Agencies The Agent Does: Sources talent that actually fits the job spec — both technically and culturally.

Validates candidate history via GitHub, LinkedIn, public records, and AI cross-matching.

Generates shortlists of matched, verified résumés.

Automates outreach and applicant tracking.

Prevents fraud with on-chain résumé authentication.

Core Tools: Verified Résumé Layer – LinkedIn, GitHub, and work history validation

Talent Search Agent – Matches real candidates with active intent

Score-Based Shortlisting – Prioritizes by fit and trust

Agency Dashboard – Manage hiring pipelines across clients

🔗 Blockchain-Backed Credentials CV3ai uses the Base blockchain to create the first public, immutable résumé layer, ensuring:

Tamper-proof work history

AI-generated trust scores

Resume + job matching audits

Decentralized professional identity

💸 Token + Monetization Token: $CV3ai (ERC-20 on Base)

Model: Credit-based system (buy credits with fiat or $CV3ai)

Use Cases: Resume enhancements, job applications, credential verification

Goal: Enable non-crypto users while building an on-chain credential economy

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya CV3 (CV3AI)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga CV3 (USD)

Berapa nilai CV3 (CV3AI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda CV3 (CV3AI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk CV3.

Cek prediksi harga CV3 sekarang!

CV3AI ke Mata Uang Lokal

Tokenomi CV3 (CV3AI)

Memahami tokenomi CV3 (CV3AI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CV3AI sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang CV3 (CV3AI)

Berapa nilai CV3 (CV3AI) hari ini?
Harga live CV3AI dalam USD adalah 0 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga CV3AI ke USD saat ini?
Harga CV3AI ke USD saat ini adalah $ 0. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar CV3?
Kapitalisasi pasar CV3AI adalah $ 121.53K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar CV3AI?
Suplai beredar CV3AI adalah 990.00M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) CV3AI?
CV3AI mencapai harga ATH sebesar 0 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) CV3AI?
CV3AI mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan CV3AI?
Volume perdagangan 24 jam live CV3AI adalah -- USD.
Akankah harga CV3AI naik lebih tinggi tahun ini?
CV3AI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CV3AI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 22:11:28 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting CV3 (CV3AI)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,374.46
$100,374.46$100,374.46

-1.59%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,243.41
$3,243.41$3,243.41

-1.71%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0478
$1.0478$1.0478

+22.12%

Logo Solana

Solana

SOL

$152.37
$152.37$152.37

-2.27%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0006
$1.0006$1.0006

+0.02%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,374.46
$100,374.46$100,374.46

-1.59%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,243.41
$3,243.41$3,243.41

-1.71%

Logo Solana

Solana

SOL

$152.37
$152.37$152.37

-2.27%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.1906
$2.1906$2.1906

-1.96%

Logo DOGE

DOGE

DOGE

$0.16239
$0.16239$0.16239

+2.02%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00
$0.00$0.00

0.00%

Logo BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00015790
$0.00015790$0.00015790

+3,058.00%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00004547
$0.00004547$0.00004547

+322.19%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007699
$0.007699$0.007699

+260.77%

Logo ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.009880
$0.009880$0.009880

+147.00%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000003379
$0.0000003379$0.0000003379

+125.26%