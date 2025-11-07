BursaDEX+
Harga live CVI hari ini adalah 0.0130131 USD. Lacak informasi harga aktual GOVI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga GOVI dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang GOVI

Info Harga GOVI

Penjelasan GOVI

Situs Web Resmi GOVI

Tokenomi GOVI

Prakiraan Harga GOVI

Logo CVI

Harga CVI (GOVI)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 GOVI ke USD:

$0.01305607
-5.20%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live CVI (GOVI)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 20:46:53 (UTC+8)

Informasi Harga CVI (GOVI) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.01304551
Low 24 Jam
$ 0.01383238
High 24 Jam

$ 0.01304551
$ 0.01383238
$ 7.67
$ 0.00866391
-0.94%

-5.55%

-17.02%

-17.02%

Harga aktual CVI (GOVI) adalah $0.0130131. Selama 24 jam terakhir, GOVI diperdagangkan antara low $ 0.01304551 dan high $ 0.01383238, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highGOVI adalah $ 7.67, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00866391.

Dalam hal kinerja jangka pendek, GOVI telah berubah sebesar -0.94% selama 1 jam terakhir, -5.55% selama 24 jam, dan -17.02% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar CVI (GOVI)

$ 201.58K
--
$ 417.79K
15.44M
32,000,000.0
Kapitalisasi Pasar CVI saat ini adalah $ 201.58K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GOVI adalah 15.44M, dan total suplainya sebesar 32000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 417.79K.

Riwayat Harga CVI (GOVI) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga CVI ke USD adalah $ -0.00076569832772888.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga CVI ke USD adalah $ -0.0038273661.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga CVI ke USD adalah $ -0.0041374396.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga CVI ke USD adalah $ -0.00844968073950092.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00076569832772888-5.55%
30 Days$ -0.0038273661-29.41%
60 Hari$ -0.0041374396-31.79%
90 Hari$ -0.00844968073950092-39.36%

Apa yang dimaksud dengan CVI (GOVI)

CVI is a full-scale decentralized ecosystem that brings the sophisticated “market fear index” into the crypto market.

Built on Ethereum and Polygon, it consists of an index that tracks the 30-day implied volatility of Bitcoin and Ethereum.

The index ranges between 0 and 200 and is produced based on a Black-Scholes option pricing model, which computes the implied volatility of cryptocurrency option prices together with analyzing the market’s expectation of future volatility.

The Index is live and running, presenting data that can be explored here: https://cvi.finance/

Using the index, people can have the same insights of the market that people looking into traditional markets have using the VIX, such as: Understanding the expected Volatility of the market, developing trading strategies for short-term gains, and hedging their portfolio against price fluctuations.

CVI operates a permissionless and open-source protocol so any user can participate in the development of the network.

The GOVI token is the governance token of the platform, and by staking their GOVI tokens, GOVI holders can also share fees from the CVI platform distributed as rewards.

GOVI token is the governance token of the platform, and by staking their GOVI tokens, GOVI holders can also share fees from the CVI platform distributed as rewards.

Sumber Daya CVI (GOVI)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga CVI (USD)

Berapa nilai CVI (GOVI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda CVI (GOVI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk CVI.

Cek prediksi harga CVI sekarang!

GOVI ke Mata Uang Lokal

Tokenomi CVI (GOVI)

Memahami tokenomi CVI (GOVI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token GOVI sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang CVI (GOVI)

Berapa nilai CVI (GOVI) hari ini?
Harga live GOVI dalam USD adalah 0.0130131 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga GOVI ke USD saat ini?
Harga GOVI ke USD saat ini adalah $ 0.0130131. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar CVI?
Kapitalisasi pasar GOVI adalah $ 201.58K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar GOVI?
Suplai beredar GOVI adalah 15.44M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) GOVI?
GOVI mencapai harga ATH sebesar 7.67 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) GOVI?
GOVI mencapai harga ATL 0.00866391 USD.
Berapa volume perdagangan GOVI?
Volume perdagangan 24 jam live GOVI adalah -- USD.
Akankah harga GOVI naik lebih tinggi tahun ini?
GOVI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga GOVI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 20:46:53 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting CVI (GOVI)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

