Harga Cypherspace Hari Ini

Harga live Cypherspace (CYPHER) hari ini adalah --, dengan perubahan 2.37% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CYPHER ke USD saat ini adalah -- per CYPHER.

Cypherspace saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 12,008.2, dengan suplai yang beredar 999.56M CYPHER. Selama 24 jam terakhir, CYPHER diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00201261, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, CYPHER bergerak -0.23% dalam satu jam terakhir dan -21.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Cypherspace (CYPHER)

Kapitalisasi Pasar $ 12.01K$ 12.01K $ 12.01K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 12.01K$ 12.01K $ 12.01K Suplai Peredaran 999.56M 999.56M 999.56M Total Suplai 999,563,521.715142 999,563,521.715142 999,563,521.715142

