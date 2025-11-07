Informasi Harga CZ THE GOAT (CZGOAT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 Low 24 Jam $ 0 $ 0 $ 0 High 24 Jam Low 24 Jam $ 0$ 0 $ 0 High 24 Jam $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.0093404$ 0.0093404 $ 0.0093404 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1 Jam) -0.24% Perubahan Harga (1 Hari) -10.64% Perubahan Harga (7H) -24.67% Perubahan Harga (7H) -24.67%

Harga aktual CZ THE GOAT (CZGOAT) adalah --. Selama 24 jam terakhir, CZGOAT diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCZGOAT adalah $ 0.0093404, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, CZGOAT telah berubah sebesar -0.24% selama 1 jam terakhir, -10.64% selama 24 jam, dan -24.67% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar CZ THE GOAT (CZGOAT)

Kapitalisasi Pasar $ 157.89K$ 157.89K $ 157.89K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 189.89K$ 189.89K $ 189.89K Suplai Peredaran 831.50M 831.50M 831.50M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar CZ THE GOAT saat ini adalah $ 157.89K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CZGOAT adalah 831.50M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 189.89K.