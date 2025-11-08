Harga Dark Magician Girl Hari Ini

Harga live Dark Magician Girl (DMG) hari ini adalah --, dengan perubahan 2.52% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DMG ke USD saat ini adalah -- per DMG.

Dark Magician Girl saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 50,279, dengan suplai yang beredar 998.71M DMG. Selama 24 jam terakhir, DMG diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, DMG bergerak +2.71% dalam satu jam terakhir dan -4.85% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Dark Magician Girl (DMG)

Kapitalisasi Pasar $ 50.28K$ 50.28K $ 50.28K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 50.28K$ 50.28K $ 50.28K Suplai Peredaran 998.71M 998.71M 998.71M Total Suplai 998,708,369.959556 998,708,369.959556 998,708,369.959556

Kapitalisasi Pasar Dark Magician Girl saat ini adalah $ 50.28K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DMG adalah 998.71M, dan total suplainya sebesar 998708369.959556. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 50.28K.