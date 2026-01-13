Harga DarkStar Hari Ini

Harga live DarkStar (DARKSTAR) hari ini adalah $ 0.00793744, dengan perubahan 21.61% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DARKSTAR ke USD saat ini adalah $ 0.00793744 per DARKSTAR.

DarkStar saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 2,331,722, dengan suplai yang beredar 293.33M DARKSTAR. Selama 24 jam terakhir, DARKSTAR diperdagangkan antara $ 0.00726317 (low) dan $ 0.01012549 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.158405, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00726317.

Dalam kinerja jangka pendek, DARKSTAR bergerak -0.63% dalam satu jam terakhir dan -66.20% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar DarkStar (DARKSTAR)

Kapitalisasi Pasar $ 2.33M$ 2.33M $ 2.33M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 7.95M$ 7.95M $ 7.95M Suplai Peredaran 293.33M 293.33M 293.33M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar DarkStar saat ini adalah $ 2.33M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DARKSTAR adalah 293.33M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 7.95M.