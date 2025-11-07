BursaDEX+
Harga live Databot hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual DATA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga DATA dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Databot hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual DATA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga DATA dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang DATA

Info Harga DATA

Penjelasan DATA

Whitepaper DATA

Situs Web Resmi DATA

Tokenomi DATA

Prakiraan Harga DATA

Logo Databot

Harga Databot (DATA)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 DATA ke USD:

$0.00024215
-0.60%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Databot (DATA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 20:47:50 (UTC+8)

Informasi Harga Databot (DATA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
Low 24 Jam
$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0
$ 0.00290556
$ 0
--

-0.67%

-25.30%

-25.30%

Harga aktual Databot (DATA) adalah --. Selama 24 jam terakhir, DATA diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highDATA adalah $ 0.00290556, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, DATA telah berubah sebesar -- selama 1 jam terakhir, -0.67% selama 24 jam, dan -25.30% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Databot (DATA)

$ 197.25K
--
$ 242.15K
814.56M
1,000,000,000.0
Kapitalisasi Pasar Databot saat ini adalah $ 197.25K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DATA adalah 814.56M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 242.15K.

Riwayat Harga Databot (DATA) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Databot ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Databot ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Databot ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Databot ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.67%
30 Days$ 0-62.24%
60 Hari$ 0-75.07%
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan Databot (DATA)

What is the project about?

Data Bot introduces a comprehensive suite of web3 tools, including telegram bots, delivering real-time signals and insights across the crypto market. By aggregating numerous data sources and employing AI, Data Bot delivers traders a unique perspective for their investment decisions

What makes your project unique?

We've built our foundation on robust technology that seamlessly pulls data from various sources. What makes us unique is our innovative approach, which blends social and on-chain data analysis with AI. This means we're automating and streamlining the research process for discovering promising new projects and identifying new early narratives.

History of your project.

Over the past few months, we have been diligently developing an analytics platform. We entered a stealth launch phase 15 days ago, and just recently, 2 days ago, we unveiled our inaugural premium features through Telegram bots

What’s next for your project?

We are dedicated to advancing our analytics and enriching the user experience. Currently, we're diligently working on a Dapp that is scheduled for launch in Q4 2023. This upcoming development underscores our commitment to continuous growth and innovation.

What can your token be used for?

$DATA token is the subscription token used to access the premium telegram bots and future dApp features.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia.

Sumber Daya Databot (DATA)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga Databot (USD)

Berapa nilai Databot (DATA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Databot (DATA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Databot.

Cek prediksi harga Databot sekarang!

DATA ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Databot (DATA)

Memahami tokenomi Databot (DATA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token DATA sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Databot (DATA)

Berapa nilai Databot (DATA) hari ini?
Harga live DATA dalam USD adalah 0 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga DATA ke USD saat ini?
Harga DATA ke USD saat ini adalah $ 0. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Databot?
Kapitalisasi pasar DATA adalah $ 197.25K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar DATA?
Suplai beredar DATA adalah 814.56M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) DATA?
DATA mencapai harga ATH sebesar 0.00290556 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) DATA?
DATA mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan DATA?
Volume perdagangan 24 jam live DATA adalah -- USD.
Akankah harga DATA naik lebih tinggi tahun ini?
DATA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga DATA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Databot (DATA)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

