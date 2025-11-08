Harga Davinci Jeremie Hari Ini

Harga live Davinci Jeremie (DVINCI) hari ini adalah $ 0.0000251, dengan perubahan 3.87% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DVINCI ke USD saat ini adalah $ 0.0000251 per DVINCI.

Davinci Jeremie saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 25,097, dengan suplai yang beredar 999.92M DVINCI. Selama 24 jam terakhir, DVINCI diperdagangkan antara $ 0.00002343 (low) dan $ 0.00002507 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00224418, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00002271.

Dalam kinerja jangka pendek, DVINCI bergerak +1.47% dalam satu jam terakhir dan -12.57% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Davinci Jeremie (DVINCI)

Kapitalisasi Pasar $ 25.10K$ 25.10K $ 25.10K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 25.10K$ 25.10K $ 25.10K Suplai Peredaran 999.92M 999.92M 999.92M Total Suplai 999,918,881.0 999,918,881.0 999,918,881.0

