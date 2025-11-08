Harga Dawae Hari Ini

Harga live Dawae (DAWAE) hari ini adalah $ 0.00008279, dengan perubahan 1.18% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DAWAE ke USD saat ini adalah $ 0.00008279 per DAWAE.

Dawae saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 82,116, dengan suplai yang beredar 991.85M DAWAE. Selama 24 jam terakhir, DAWAE diperdagangkan antara $ 0.00007928 (low) dan $ 0.00008452 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00125596, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00004044.

Dalam kinerja jangka pendek, DAWAE bergerak +1.15% dalam satu jam terakhir dan -9.76% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Dawae (DAWAE)

Kapitalisasi Pasar $ 82.12K$ 82.12K $ 82.12K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 82.12K$ 82.12K $ 82.12K Suplai Peredaran 991.85M 991.85M 991.85M Total Suplai 991,847,555.7052655 991,847,555.7052655 991,847,555.7052655

