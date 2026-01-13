Jaringan blockchain mana yang dijalankan oleh DEAD?

DEAD beroperasi pada jaringan --, yang menentukan cara transaksi diproses, kecepatan konfirmasi, dan keamanan secara keseluruhan. Jaringan ini juga menentukan kompatibilitas dengan dompet, dApp, dan standar kontrak pintar.

Berapa harga saat ini dari DEAD?

Token ini dihargai sebesar Rp6.24825302022888000, mencatat pergerakan harga sebesar -10.77% dalam 24 jam terakhir. Pembaruan harga diambil secara real-time dari bursa-bursa global terkemuka.

Kategori apa yang dimiliki oleh DEAD?

DEAD termasuk dalam kategori Meme,Base Ecosystem,Base Meme. Klasifikasi ini membantu investor membandingkan DEAD dengan aset serupa di sektor yang sama, seperti token DeFi, meme, Layer-1, Layer-2, atau AI.

Berapa kapitalisasi pasar dari DEAD?

Kapitalisasi pasarnya adalah Rp711198607.737072000, menempatkan aset ini di peringkat #8600. Kapitalisasi pasar memberikan ukuran luas mengenai ukuran, adopsi, dan kepercayaan investor.

Berapa jumlah suplai DEAD yang beredar saat ini?

Terdapat 113825198.9259496 token yang beredar di pasar. Jumlah ini secara langsung memengaruhi keseimbangan permintaan-tawaran, penemuan harga, dan ekspektasi inflasi.

Seberapa aktif perdagangan untuk DEAD hari ini?

Dalam satu hari terakhir, DEAD mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume yang tinggi sering kali menunjukkan minat pasar yang meningkat atau reaksi terhadap berita terbaru.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan tertinggi dan terendah baru-baru ini?

Dalam 24 jam terakhir, DEAD berfluktuasi antara Rp5.96545118658201000 dan Rp7.20496202267928000, memberikan wawasan bagi para pedagang mengenai volatilitas jangka pendek dan zona breakout potensial.